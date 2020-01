Jhojan Julio no viajará a Colombia con la Selección Sub 23

LEA TAMBIÉN

El cuerpo técnico de la Selección, comandado por Jorge Célico, se reunió este sábado 4 de enero de 2020 con Jhojan Julio para informarle que no será parte de la delegación de la Selección que viajará a Pereira, Colombia.

El mediocampista de Liga de Quito cumplió al asistir a la Casa de la Selección, pero una lesión lo deja fuera de la nómina final. Así lo explicó el preparador físico Diego Cuvi.



“Nos reunimos con Julio para informarle que no seguirá en la Selección por una lesión que acarrea desde que terminó la temporada. No queremos hacerle más daño al jugador y preferimos que se recupere”, dijo Cuvi.



Julio fue convocado para el último microciclo de la Tri Sub 23, pero tampoco pudo viajar a Lima para los dos amistosos. La misma lesión lo dejó fuera en aquella ocasión.



Ahora el cuerpo técnico analizará si convocan a un sustituto para completar la nómina. “Estamos analizándolo con Célico. No es obligación llevar a los 23 jugadores, pero en un torneo corto como este, no podemos correr riesgos”, dice.



Ecuador viajará el 15 de enero a Pereira y debutará el 18 ante Chile. La Selección ya está concentrada para el Preolímpico. Deberá enfrentar a Venezuela, Colombia y Argentina.