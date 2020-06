Jhojan Julio se apoyó en el video para realizar su rehabilitación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jhojan Julio transformó el patio y la sala de su casa en su centro de rehabilitación. Con ayuda de Jaime Flores, fisioterapeuta de Liga de Quito, el mediocampista imbabureño se recupera de una fractura osteocondral

del cartílago articular de su rodilla izquierda.

En marzo, unos días después de que empezara la cuarentena, Julio dejó las muletas. El club le proporcionó todo el material para que continuara sus terapias en su casa. “Personal de Liga me vino a dejar los instrumentos para mi rehabilitación. Me proporcionaron pesas, mancuernas y las pelotas de fisioterapia”.



El futbolista albo se respaldó en Flores. El fisioterapeuta se convirtió en su confidente. Fue quien más lo acompañó durante estos días de confinamiento.

Ahora Julio se siente listo para volver a entrenarse con sus compañeros. La paralización del campeonato, por el covid-19, le sentó bien. Aprovechó ese tiempo para recuperarse.



“Aún no me han dado el alta, pero estoy con ganas de presentarme el miércoles (mañana) a los entrenamientos. Luego de la cuarentena, todos empezamos de cero”, dice, con algo de optimismo.



Esta no es la primera lesión que ha sufrido y por la que le ha tocado usar muletas, pero sí la que más tiempo le llevó en recuperarse. “A inicios de año, cundo me dijeron que estaba lesionado y que era la rodilla me asusté. Me daba miedo la cirugía”, recuerda el mediocampista ofensivo.



Pero los psicólogos del club y los médicos de Liga lo ayudaron a tranquilizarlo. Le diseñaron un plan de rehabilitación exclusivo y le hicieron seguimiento diario.



Ahora ya trabaja en fortalecimiento muscular. Incluso hace algunos toques al balón como parte de sus rutinas.



“Ha sido dura la recuperación. Como toda lesión siempre te genera duda y temores. Pero en Liga tenemos médicos de primer nivel y un equipo de rehabilitación física que genera confianza” afirma Julio.



Ahora ‘Polilla’, como lo conocen sus familiares, se ríe de los sucedido. En sus redes sociales sube memes de fútbol.



Su plan para el segundo semestre del 2020 es claro. Quiere recuperar la titularidad. Sabe que no será fácil, porque el DT Pablo Repetto armó una plantilla competitiva. Sin embargo, no pierde la esperanza.



La lesión de Jhojan fue difícil de detectar. El mediocampista sufrió una fractura osteocondral del cartílago articular de su rodilla izquierda en la final de la LigaPro del 2019, en Manta, ante Delfín, en diciembre. Tras ese cotejo, el equipo salió de vacaciones en medio del dolor por perder la copa, en la tanda de penales.



Sin embargo, en el caso de Julio, no fue sino hasta enero que se detectó la molestia, que luego terminó en la operación.



‘Polilla’ se encontraba convocado a la Tricolor para el Preolímpico que se disputó en Colombia. Ahí los galenos le hicieron los análisis clínicos y determinaron la dolencia.



La lesión, las vacaciones y el traspaso de su hermano Ánderson al fútbol mexicano coin­cidieron en esos días. Con pena, el futbolista cuenta que no pudo ir al aeropuerto a despedir a su hermano.



“Hablo todos los días con mi hermano, pero antes de que viajara, yo ya estaba en Imbabura, con mi familia. No me pude despedir personalmente”.

Ahora, con una imagen renovada (se ha peinado con trenzas), y con la convicción de recuperar la titularidad, Jhojan buscará cumplir sueño: ser transferido al exterior.