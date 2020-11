Jhegson Méndez, la opción que maneja el DT Gustavo Alfaro en la Tricolor

Gustavo Alfaro escogió a Jhegson Méndez como el reemplazo de Carlos Gruezo en la Tri, para el partido de mañana contra Colombia.

Méndez, volante con características mixtas (defensivas y creación), estuvo de titular en la alineación que puso ayer el seleccionador en el estadio Rodrigo Paz Delgado. También lo hizo en la práctica vespertina en la Casa de la Selección, el pasado sábado 14 de noviembre del 2020.



Alfaro pasó apuros en las últimas horas por los tres casos positivos de covid-19 (Énner Valencia, Diego Palacios y Alan Franco), que alteraron su planificación. A eso se agrega la molestia muscular de Júnior Sornoza, quien ayer no estuvo en el equipo titular.



En la práctica, en el Rodrigo Paz, Alfaro también puso a Adolfo Muñoz, el delantero de la ‘U’, quien conoce a la perfección la cancha de Ponciano. Muñoz jugó con Michael Estrada en la delantera.



Pero su inclusión también dependerá de la recuperación de Sornoza, otra de las apuestas del entrenador Alfaro ante la ausencia de Énner.



¿Cómo jugará la Tri ante Colombia? La base del plantel será la misma. Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Xavier Arreaga, Robert Arboleda y Pervis Estupiñán completan la defensa. El jugador del Villarreal, que también suele cumplir funciones ofensivas, volverá a su rol de marcador lateral izquierdo.



El medio campo quedaría así: Méndez, Moisés Caicedo, Renato Ibarra y Ángel Mena; Sornoza o Muñoz y Estrada.



A Alfaro le gusta el juego de Muñoz, quien tiene altos números de desbordes (de seis a siete por partidos, asistencias de gol y centros). Sus características podrían dar un plus ante los colombianos, que suelen dejar espacios por el sector izquierdo, en el momento que Juan Guillermo Cuadrado asume funciones ofensivas.



Ayer, el equipo realizó trabajos de definición y Alfaro trató de corregir algunos errores en defensa. La buena noticia es la recuperación de Leonardo Campana. El delantero guayaquileño sufrió una contractura muscular y no fue considerado para el partido ante Bolivia.



La agenda de la Tri incluye que el DT hoy haga fútbol nuevamente para confirmar el plantel que enfrentará a los cafeteros en el cuarto partido de las eliminatorias mundialistas.



Las nóminas de jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y administrativos se sometieron a pruebas de covid-19, el sábado. Los resultados salieron negativos y fueron enviados a la Conmebol y a la FIFA, como parte del protocolo de bioseguridad sanitaria que se exige para los partidos de las eliminatorias mundialistas.



Según el reporte médico presentado por Camilo Chiquito, el equipo no había reportados otros casos de covid-19, hasta las 16:00 de ayer.



Chiquito, que también es médico en el Atlético de Madrid, explicó que “los jugadores se dirigieron a Ecuador (el domingo 8 de noviembre desde sus clubes del exterior) con una prueba negativa, como lo exige el Ministerio de Salud. Y el lunes 9 también dieron negativo en otra prueba”, dijo.



“Énner tuvo malestar general, sin un cuadro claro de covid. Por eso no se dio ninguna información. Estábamos tranquilos por las pruebas del lunes. Pero antes del partido con Bolivia se sintió con ese malestar y por eso decidimos que no debía jugar”, explicó Chiquito.