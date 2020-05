Jeremy Sarmiento renovará su contrato por cinco años con el Benfica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jeremy Sarmiento –nacido en España de padres ecuatorianos y con la nacionalidad británica- tiene un futuro promisorio. El hábil mediocampista renovará con el Benfica de Portugal por cinco años, según una publicación de Récord.

“Jeremy Sarmiento se prepara para renovar contrato con Benfica por cinco temporadas más. Los responsables del club están bastante complacidos con el medio”, publicó el rotativo en su página web.



Sarmiento tiene 17 años y milita en el equipo Sub 19 del Benfica de Portugal. Pero también integró la selección Sub 17 de Inglaterra. El jugador desarrolló gran parte de su carrera en Reino Unido, en donde jugó para las divisiones inferiores del Charlton Athletic.



Ante la posibilidad de que sea convocado para la selección absoluta de Inglaterra, el entrenador Jorge Celico ya le puso el ojo. El director de las selecciones juveniles nacionales dijo que convocará al futbolista para el Sudamericano Sub 20 del 2021. Aunque la realización de este torneo está en duda por la pandemia del coronavirus covid-19.



"Hablé con Jeremy Sarmiento y va a ser parte de la próxima selección Sub 20. El año pasado lo quisimos traer para la Sub 17, pero el Benfica no lo cedió", señaló recientemente Célico, en una entrevista con el portal Segmento Fútbol.



Sarmiento tiene la opción de jugar por Inglaterra y España, pero según su padre –Leonel Sarmiento- quiere jugar por la Tricolor del técnico Jordi Cruyff. ¿Será que el DT lo convoca?