Jeremy Sarmiento, jugador del Benfica, será convocado para la Tri Sub 20

Jorge Célico, director técnico de las selecciones juveniles de Ecuador, aseguró que convenció al extremo derecho Jeremy Sarmiento para que juegue con la Tricolor en el Sudamericano Sub 20 de 2021.

Sarmiento milita en el equipo Sub 19 del Benfica de Portugal y ha sido parte de la selección Sub 17 de Inglaterra. El jugador de 17 años nació en España, pero desarrolló gran parte de su carrera en Reino Unido, en donde jugó para las divisiones inferiores del Charlton Athletic.



El futbolista es hijo de padres ecuatorianos y Sarmiento ha admitido que mantiene una cercanía con el país, por lo que integraría las futuras convocatorias de la Tricolor.



Célico aseguró en una entrevista con el portal Segmento Fútbol que conversó personalmente con el joven delantero del Benfica.



"Hablé con Jeremy Sarmiento y va a ser parte de la próxima selección Sub 20. El año pasado lo quisimos traer para la Sub 17, pero el Benfica no lo cedió", señaló el seleccionador argentino.



En el caso de Kike Saverío, quien milita en el FC Barcelona B, no será considerado en la Sub 20 porque supera el límite de edad. El futbolista solo podrá ser llamado a la Tricolor de mayores y tuvo un primer acercamiento con el DT Jordi Cruyff.