Jeremy Arévalo ‘deslumbra’ frente a hinchas del Stuttgart tras su llegada

El delantero tricolor Jeremy Arévalo tuvo sus primeras actividades con el Stuttgart de Alemania y lo hizo frente al público. El futbolista nacido en España y de padres ecuatorianos llegó al club como refuerzo para la segunda mitad de la temporada y fue exhibido por lo alto.

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Las primeras imágenes de Jeremy Arévalo con el Stuttgart

Este sábado 3 de enero del 2026, un día después de que el Stuttgart anunciase la llegada de Jeremy Arévalo, el club celebró sus primeros entrenamientos del año. Con el ariete ya incorporado, este lo sumó de entrada a las prácticas del primer equipo.

Por medio de una serie de postales, el equipo alemán mostró al futbolista tricolor con la indumentaria del entrenamiento del equipo. A su vez, en un audiovisual, este transitó con sus compañeros hacia las canchas del complejo del club y envió un saludo.

“Novedades en Bad Cannstatt“, escribió el equipo junto a las postales del delantero. Asimismo, el Leverkusen estrenó nueva cancha de entrenamiento con Arévalo y este fue a puertas abiertas, por lo que los aficionados pudieron ver sus primeras acciones.

Es geht wieder los auf dem Rasen! Trainingsauftakt in 2026 😍#VfB | #VfB1893 pic.twitter.com/SwSUKubAGj — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) January 3, 2026

El fichaje de Jeremy Arévalo por el Stuttgart

Jeremy Arévalo fue el primer fichaje del Stuttgart en el 2026 y se lo anunció el 2 de enero. Este lució la nueva casaca del club y brindó sus primeras palabras como futbolista del equipo de la Bundesliga, primera división alemana.

“El VfB Stuttgart es un club enorme, que en los últimos años ha ganado visibilidad internacional. Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros y adaptarme rápido. Mi objetivo es crecer, competir y aportar para que el equipo siga teniendo éxito“, señaló. Además, por medio de sus redes, este y el Racing de Santander, su club de origen, se despidieron.

Para hacerse con los servicios de Arévalo, el club alemán pagó su clausula de recisión de contrato: 8,2 millones de dólares. Además, Fabian Wohlgemuth, director deportivo de la institución, sostuvo que tiene las cualidades que buscan en un delantero y que cuenta con margen de crecimiento.

¿Cuándo debutará Jeremy Arévalo?

Tras unirse al Stuttgart, Jeremy Arévalo podrá hacer su debut en el siguiente partido de la escuadra ante el Luzerna de Suiza. Este cotejo se llevará a cabo de manera amistosa durante el lunes 5 de enero en Alemania.

En caso de que no tenga sus primeros minutos en aquel compromiso, la siguiente chance será directamente en la Bundesliga. El sábado 10 de enero, el equipo se enfrentará al Bayer Leverkusen por la fecha 16.

Dentro del torneo alemán, el nuevo equipo de Arévalo marcha en el sexto puesto. Cuenta con 26 puntos, 15 menos que el líder invicto Bayern Múnich.

Información adicional: El ‘Hulk’ de Maliaño