Jefferson Pérez:‘Un año de preparación se necesita para ir a los Juegos’

Los Juegos Olímpicos de Japón están reprogramados para julio del 2021. ¿Fue la mejor decisión?

Sí, porque las circunstancias actuales del mundo impiden que se cumplan dos principios del olimpismo: unir a la humanidad y desarrollar las cualidades del ser humano al máximo nivel.



Por su experiencia, ¿qué tiempo se requiere para alcanzar el máximo nivel previo a una competencia olímpica?

Normalmente se necesita entre 48 y 52 semanas, que es el último ciclo de preparación. Ojo, que no haya confusión, estoy hablando del último pico o año previo a los Juegos. Un ciclo olímpico completo es de casi 200 semanas.

¿Durante ese año de preparación se supera diferentes etapas?

Va desde la preparación técnica, pasa por la general, especial, precompetitiva y termina con la competitiva. Hay deportistas talentosos y excepcionales que con 32 semanas de entrenamiento pueden estar en su máximo nivel, pero son contados. La mayoría requiere un poco más de esfuerzo.

¿Cómo analiza la situación de los seleccionados que se entrenan en casa?

Hay una desventaja gigantesca, mientras en otros países hay deportistas que tienen gimnasios, piscinas y pistas atléticas en sus casas, acá no existe esa capacidad, eso impediría llegar en igualdad de condiciones. Ojalá con la bendición de Dios y con el apoyo de todos los gobiernos la pandemia se pueda controlar. Pero, si se expande más tiempo, no habrá Juegos Olímpicos en el 2021. Estos deberán postergarse de nuevo, probablemente, por el bien de la humanidad. Por ahora nadie se atreve a dar una fecha de cuándo se volvería a la normalidad.

¿Cuánto puede afectar entrenarse en espacios inadecuados?

Hay deportistas que tienen mayor tolerancia al encierro, como un nadador por ejemplo, no así un maratonista o un triatleta, cuyos escenarios de entrenamientos son distintos. Por eso, es fundamental que la Secretaría del Deporte se preocupe de su preparación psicológica. No puedo imaginarse cómo se encuentran los deportistas acostumbrados a altas velocidades o a volúmenes intensos de entrenamiento.

¿Qué otros factores pueden incidir?

La parte fisiológica. No soy un especialista, pero los deportistas ya estaban tomando la última curva para llegar a su máxima forma. Hablamos de saturación de oxígeno en el organismo y de VO2 máximo. Con la emergencia sanitaria, ese motor impresionante está parándose. Puede que no tenga sustento técnico, pero lo digo por experiencia propia. En la actualidad, los deportistas de alto rendimiento no deberían pensar en sus marcas o tiempos sino qué hago para protegerme fisiológicamente.

¿Pudiera variar el pronóstico de 40 a 45 clasificados con la postergación de los Olímpicos para al 2021?

Es probable que se incremente el número de clasificados, pero si se maneja de manera profesional, si se aprovechan los tiempos. Incluso pueden mejorarse las expectativas de medallas.

¿Qué expectativas tenía para este año olímpico?

Sabemos la cantidad de medallas mundiales que tiene Ecuador en la categoría absoluta, en dónde están los mejores del planeta. Allí está la respuesta de cuáles son las posibilidades, no son especulaciones.

¿Los seleccionados de alto nivel pudieran sufrir estrés?

Los ciudadanos más preparados para soportar el estrés, la angustia y el encierro son los deportistas de alto rendimiento. Ellos están capacitados psicológicamente para el máximo agotamiento y presión.

¿El aislamiento pudiera convertirse en una suerte de entrenamiento?

Para ganar una medalla olímpica hay que tener el valor de enfrentar la adversidad. Si están listos para obtener una presea olímpica, esto es solamente una parte de la preparación.



Origen.

Jefferson Pérez nació en Cuenca el 1 de julio de 1974. Es ingeniero comercial con estudios de postgrado en Administración de Empresas en la Universidad del Azuay. En España obtuvo una maestría en Ciencias Políticas.

Éxitos.

Campeón olímpico en Atlanta 1996 y subcampeón olímpico en Beijing 2008, en 20 km marcha. Tres títulos mundiales de atletismo y siete títulos en copas mundo de marcha.