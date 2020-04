Jefferson Orejuela: 'Da pena, porque uno pensaba que la Casa de la Selección estaba en orden'

LEA TAMBIÉN

Jefferson Orejuela vive su segunda experiencia internacional como futbolista profesional en medio de una pandemia. En Querétaro, su nuevo club, han buscado la forma de que todos los de la plantilla estén tranquilos, sobre todo los extranjeros y más los ecuatorianos.

Por eso, 'Don Ore', como conocen al exmediocampista de Liga de Quito e Independiente del Valle, está tranquilo. Asegura que en México la realidad del covid-19 es distinta a la que vive Ecuador.



“Por lo que se escucha, en el día a día y la información que nos manda el cuerpo medico del club, se lo está manjeando de la mejor manera, en nuestras casa, pero es más tranquilo de lo que se vive en Ecuador”, aseguró en una entrevista para Fútbol Bohemio.



En el país azteca, Orejuela ha buscado la forma de estar en contacto con sus amigos de cancha. Chatea y habla con Jonathan Borja del Cruz Azul y con Jefferson Intriago del Juárez FC.



“Con 'Palula' (Intriaago) agarramos una buena amistad en Liga y la Selección, conversamos mucho, está muy contento en su club, me siento muy bien por él y como le va”, aseguró Orejuela.



Lo que sí le tiene preocupado es lo que sucedió en los últimos días en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Aseguró que se enteró de la destitución de Francisco Egas de la presidencia por un compañero.



“La verdad que muy preocupado, al parecer se estaba haciendo bien las cosas en la Selección, me enteré por un compañero del comunicado. Da pena, porque uno pensaba que la casa de la Selección estaba en orden y ahora nos encontramos con estas cosas, pero ellos son los que pueden tomar cartas en el asunto”, dijo el mediocampista esmeraldeño.



Sobre su relación con el DT de la Tricolor, el holandés Jordi Cruyff, Orejuela aseguró que tuvo un acercamiento de su cuerpo técnico. Por ahora no ha hablado con el timonel, pero sus colaboradores le aseguraron que estría en la Selección durante las primeras fechas (ante Argentina y Uruguay) de las eliminatorias.



“Tuve el acercamiento del cuerpo técnico para estar allí, pero con lo que está sucediendo, no se dio la convocatoria, pero si tuve el acercamiento de ellos. Con él no, hablé con su cuerpo técnico, conversamos y me hicieron saber que estaba ahí, entre los convocados. Esperaba estar ahí pero como se dio lo de la pandemia se complicó todo. Espero estar ahí en un futuro”, dijo.