Jefferson Orejuela: 'No me arrepiento haber rechazado ofertas de Europa por ir a jugar a Liga de Quito'

Jefferson Orejuela, actual jugador del Querétaro de México, vive su segunda experiencia internacional a la espera de que se reanuden las actividades en ese país. El mediocampista recordó su paso por Liga de Quito y los títulos que alcanzó en el 2018 y 2019.

En una entrevista con el programa digital Un rato ameno, Orejuela confesó que en el 2017, cuando estaba en Fluminense, su empresario era brasileño y recibió ofertas de Europa, pero que fueron rechazadas por el futbolista.



El llamado de Pablo Repetto y la necesidad de estar cerca de sus padres hizo que Orejuela aceptara la oferta de Liga de Quito, club donde fue una de las principales figuras y uno de los titulares indiscutibles. Con Repetto se conocían de Independiente del Valle.



“Antes de ir a Liga de Quito tuve ofertas del fútbol de Europa, Rusia y Bélgica, pero mi idea era estar cerca de mis padres y regresé al país, fui a un equipo donde me encariñé mucho, Liga de Quito. Siempre fui protagonista en ese entonces", dijo Orejuela.



A inicios del 2020, el equipo de Rusia volvió a contactarlo. La oferta aún estaba en pie, pero por decisión del jugador, no se concretó nada y terminó aceptando la oferta del Querétaro.



"Este año el equipo de Rusia igual estuvo interesado en mí, pero por temas de idioma decidimos no aceptarla. Ojalá se de a futuro", dijo Orejuela.



El mediocampista de corte recordó su paso por la selección de Lago Agrio y su infancia. En ese equipo pudo darse a conocer y el Independiente del Valle lo fichó para sus formativas.



"Nunca jugué en el Caribe Junior. Solo estaba federado por esa institución. Yo jugaba en la selección de Lago Agrio, que en esa época el presidente de la Federación era dueño del club", recuerda Orejuela .



En su nuevo club tuvo poca participación. Apenas se unió en febrero al club y pudo jugar cuatro partidos. El Torneo Clausura se suspendió a causa de la pandemia y desde entonces se entrenó unas semanas en su casa.