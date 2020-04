Jefferson Montero se refirió al incidente con los frenos de su vehículo y al regreso de Felipe Caicedo a la Tricolor

LEA TAMBIÉN

El atacante ecuatoriano Jefferson Montero recibe ayuda de sus amigos para averiguar quién cortó los frenos de su vehículo, cuando jugaba en Emelec, en el 2018. Denunció el incidente en meses pasados, cuando se refirió a su rendimiento irregular durante su último paso por el cuadro porteño.

"No quiero que se arme polémica pero las cosas se ven por sí solas. Si quisiera saber quién me quitó los frenos del auto. Lo qué pasó fue con mucha maldad. Tengo muchos amigos que trabajan en inteligencia para saber quién lo hizo", dijo Montero, en una entrevista para la Radio Redonda, este 22 de abril.



Según él, cuenta con amigos de su paso por la selección nacional, que le están ayudando a identificar al autor de la supuesta irregularidad.



"Tengo un muy buen amigo que compartí en selección y es capitán, entonces él me está ayudando para saber quién fue y cuando sepa tomaré acciones legales", dijo 'Turbina'.



Por otro lado, el jugador del Birmingham City, de la Premier League inglesa, mencionó que le gustaría regresar a la selección nacional, aunque evitó referirse a una supuesta conversación con el DT Jordi Cruyff.



Finalmente, habló sobre el posible regreso de Felipe Caicedo a la Tri, sin especificar si el delantero de la Lazio, de Italia, declinará su renuncia anticipada a vestir la camiseta de la selección en competencias oficiales.



"Yo conozco muy bien cómo se maneja (Caicedo), hablamos siempre. Si él quiere volver le dará cosas importantes a la selección. Yo eso lo he hablado en privado con Felipe", dijo el deportista.