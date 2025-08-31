El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ganó la novena etapa de la Vuelta a España, disputada entre Alfaro y Valdezcaray (195,5 km). El ecuatoriano Martín López finalizó en puesto 11 y Jefferson Cepeda en puesto 35 y ascendieron en la tabla general.

El movimiento del doble campeón del Tour sorprendió incluso a su propio equipo. “No lo tenía planeado, pero me sentí bien y lo intenté”, reconoció en la meta, tras levantar los brazos con un tiempo de 4h32:10. Detrás, llegaron a 24 segundos el británico Tom Pidcock (Ineos) y el portugués João Almeida (UAE), uno de los grandes perjudicados de la jornada.

La etapa también dejó como anécdota la continuidad de Torstein Træen (Bahrain) como portador del maillot rojo. El noruego resistió como líder simbólico, aunque la clasificación real ya tiene nuevo dueño: Vingegaard manda con autoridad, a solo 37 segundos de Træen.

Tras su rendimiento, López consiguió subir hasta la posición número 18 del certamen. Jefferson Cepeda, a su vez, se ubicó en la vigésima posición de la tabla general.

La subido y la escapada fueron decisivas en la etapa 9 de la Vuelta a España, donde compiten Jefferson Cepeda y Martín López

La jornada riojana comenzó en Alfaro, tierra de cigüeñas, y se dirigió hacia la estación de Valdezcaray, que no recibía a la Vuelta desde hace más de una década. Pronto se formó una fuga de cinco corredores —entre ellos Michał Kwiatkowski—, pero el pelotón, muy controlado por Visma y Lidl-Trek, no les permitió abrir más de tres minutos.

La aventura se acabó a 12 km de meta. Con la aparición de la lluvia en el puerto final, los favoritos entraron en acción.

A 11 km de la cima, el Visma apretó y desató el caos. Primero atacó Matteo Jorgenson y preparó el terreno para su líder. Acto seguido, Vingegaard lanzó el golpe definitivo: se marchó con fuerza, dejó sin respuesta a Ciccone y empezó a abrir hueco.

Almeida trató de organizar la persecución con Gall y Pidcock, pero el ritmo del danés fue inalcanzable. Ni siquiera Egan Bernal o Ben O’Connor pudieron seguir el paso y perdieron casi dos minutos.

En meta, Vingegaard celebró su segunda victoria en esta Vuelta (la cuarta de su carrera en la ronda española) y la número 40 como profesional.

La zona alta de la tabla general se acomoda

La clasificación general se aprieta:

Jonas Vingegaard queda como favorito, segundo en la tabla, a solo 37 segundos del todavía líder Træen.

queda como favorito, segundo en la tabla, a solo 37 segundos del todavía líder Træen. João Almeida bajó al tercer puesto, a 1:15.

bajó al tercer puesto, a 1:15. Tom Pidcock subió al cuarto, a 1:35.

subió al cuarto, a 1:35. En menos de un minuto se agrupan Gall, Ciccone, Jorgenson, Hindley, Bernal y Marc Soler.

Se aproxima una etapa de montaña, pero antes habrá descanso para Cepeda y López en la Vuelta

Este 1 de septiembre del 2025, el pelotón tendrá jornada de descanso entre La Rioja y Navarra. La carrera se reanudará el martes con la décima etapa, que terminará en el alto de Larra-Belagua, nuevo escenario donde los favoritos volverán a medir fuerzas.

De momento, la Vuelta ya tiene un dueño no oficial: Jonas Vingegaard, que en Valdezcaray volvió a mostrar la versión más demoledora de su repertorio.