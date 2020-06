Juan Alfredo Cuentas, exvicepresidente financiero de Barcelona, niega deudas por el pase de Jhon Jairo Cifuente

LEA TAMBIÉN

A través de su cuenta de Twitter, el exvicepresidente financiero de Barcelona, Juan Alfredo Cuentas, desmintió la existencia de deudas con el delantero Jhon Jairo Cifuente, quien no jugó con el club, pese a ser fichado a mediados del 2019.

“Es una lástima que sea tan fácil difamar sin preguntar o investigar, que seas hincha de otro equipo no faculta a publicar cosas que no son y que en su momento fueron comunicadas. Finiquito del jugador Cifuente el cual no se pagó ningún valor por sus derechos deportivos”, publicó cuentas, junto a fotos del documento en cuestión.



Según la reciente auditoría realizada por el club, realizada por la empresa PKF, el club habría realizado un contrato de intermediación con Vicente Vladimir Ortíz Corella, por USD 40 000, para participar en el contrato del deportista, de ese dinero, USD 20 000 no fueron registrados en la contabilidad del equipo.



El delantero llegó al país tras su paso por el fútbol de medio oriente y la directiva a la pertenecía Cuentas, encabezada por José Francisco Cevallos, lo contrataron como refuerzo para la temporada 2020. Tras perder las elecciones de octubre de 2019, se finiquitó el contrato.



Xavier Salem, actual vicepresidente financiero, se mostró sorprendido por este tema revelado en la auditoría. El dirigente recordó que el fichaje de Cifuente se dio antes de los comicios, sin consultar a la nueva administración sobre este particular.



“De nuestro análisis, sabremos defender al club. No queremos incurrir en gastos que no se debe incurrir. Queremos marcar un antes, un después y un basta, porque no se puede usar los contratos de Barcelona como volantes”, dijo Salem, en la radio Área Deportiva.