Javier Quiñónez acusa de racismo a Gastón Rodríguez 

Javier Quiñónez, defensa de El Nacional, denunció esta mañana del miércoles 8 de agosto que, durante el partido del pasado sábado, 4 de agosto del 2018, ante Liga, recibió insultos racistas de parte del mediapunta uruguayo Gastón Rodríguez.

El futbolista ecuatoriano anunció que irá hasta las últimas consecuencias para que el caso sea sancionado. En radio La Red, Quiñónez dijo que en uno de los tramos del compromiso, Rodríguez le dijo “eres ecuatoriano, negro y pobre”.



“Lo de pobre no me afecta. El dinero va y viene. Ser ecuatoriano es algo que me llena de orgullo y ser negro también porque es un grupo étnico muy importante. No estoy de acuerdo con que un extranjero o cualquier persona intente denigrarnos”.



El defensa central dice que Rodríguez estuvo en algunas discusiones con sus compañeros. “Yo entré a defender a uno de mis compañeros y entonces él me saltó con eso. A veces uno discute, en el fútbol uno se dice muchas cosas, pero este tema del racismo me parece innecesario”.



Quiñónez dijo sentir coraje por lo que pasó. Al final del partido, él contó que se acercó al árbitro del compromiso -Roberto Sánchez- para comentarle sobre el caso. “Él me dijo: ustedes dos estuvieron peleando todo el partido”. Por tanto, la supuesta agresión de Rodríguez no quedó consignada en el informe.



En el momento, el jugador uruguayo está en Río de Janeiro junto a la delegación de Liga que este jueves 9 de agosto jugará ante Vasco da Gama, por el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana. En el partido del pasado sábado, el ‘yorugua’ entró en el minuto 67 en reemplazo de Anderson Julio.

Estaba previsto que en la jornada de este miércoles, Quiñónez conceda una rueda de prensa en el complejo de El Nacional para ratificar sus denuncias y no descarta llevar el caso a otras instancias. Él habló del caso con el presidente de El Nacional, Tito Manjarrez y con sus compañeros. Él dijo sentir mucha molestia e indignación con su colega.