El golero Javier Irazún rescindió su contrato con el Olmedo por temas familiares

Desde Riobamba informaron que el golero uruguayo Javier Irazún se desvinculó del Olmedo. El charrúa aseguró a la dirigencia del club que se retira por un tema familiar.

Sin embargo, el uruguayo ya había perdido espacio en el once titular. En los últimos cuatro juegos disputados, José Gabriel Cevallos fue el estelar.



"La decisión de retirarse del club es algo más familiar y me voy tranquilo a Uruguay, espero lo mejor para el club y que el mal momento que atraviesa por la falta de resultados termine", enfatizó el uruguayo en el programa Zona Deportiva de Riobamba.​



Desde que se unió al Ciclón, Irazún atajó en apenas nueve oportunidades. La última vez que saltó como titular fue ante Técnico Universitario, el 19 de agosto. Ese día su equipo se impuso 3-1.



Pero Irazún no fue el único que abandonó el equipo comandado por el DT Geovanny Cumbicus. Bagner Delgado también abandonó el plantel y regresará a Macará, que es dueño de sus derechos deportivos.



Los directivos aseguran que esta salida se produjo después de que el jugador no se adaptara al plantel. Sin embargo Delgado aseguró que se va por incumplimiento de pagos salariales.