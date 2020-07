Público admitido en competiciones de sumo pese al aumento de casos de coronavirus en Tokio, Japón

LEA TAMBIÉN

Los aficionados de sumo pudieron asistir este domingo 19 de julio del 2020 por primera vez desde enero a una competición de este deporte tradicional en Tokio, pese a un aumento de casos de covid-19.

Este torneo se desarrolla hasta el 2 de agosto en el centro deportivo de Ryogoku Kokugikan, para alegría de los aficionados.



La inauguración de la competición llega cuando los estadios de fútbol y de béisbol en Japón acaban también de abrir sus tribunas al público, en un momento en que el gobierno busca relanzar la economía pese a señales de que está resurgiendo la pandemia, en particular en Tokio.



“Da miedo” , reconoce a la AFP Katsuhiko Ochiai, de 59 años, que ha viajado desde la región vecina de Chiba para asistir a la primera jornada de competición.



“Pero adoro el sumo y no me quiero perder esto”, añade.

Unos 2.500 espectadores estaban autorizados en el estadio de 11.000 plazas. En tiempo normal, los torneos de sumo se disputan con el aforo completo y hay una gran demanda de entradas.



Se pidió a los espectadores ceñirse a los aplausos para expresar su entusiasmo, llevar mascarilla o no aproximarse a los luchadores para pedir autógrafos.



“Va a ser diferente”, confiesa Kazuo Aoki, de 49 años. “Voy a animarlos mentalmente”, añade.

Un luchador de sumo pasa cerca de los aficionados que hacen fila para asistir al Ryogoku Kokugikan, el principal estadio de sumo en Tokio, el 19 de julio de 2020. Foto: AFP

Un luchador de 28 años sucumbió en mayo al covid-19, y otros contrajeron también la enfermedad.



El último torneo de sumo con público se disputó en enero, cuando surgieron los primeros casos en el archipiélago.



Una competición en marzo se disputó a puerta cerrada y la de mayo fue anulada.

El torneo que comenzó el domingo habría tenido que disputarse a puerta cerrada en Nagoya (centro) .



Pero las instancias decidieron organizarlo en la capital para reducir los trayectos de los luchadores y organizadores.



El torneo llega cuando el número de nuevas contaminaciones en Tokio no ha cesado de aumentar estos últimos días. El domingo, las autoridades de la capital anunciaban unos 190 nuevos casos.