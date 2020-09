Japón abre una reflexión sobre las medidas antivirus en Juegos de Tokio

LEA TAMBIÉN

Japón lanzó oficialmente este viernes conversaciones a alto nivel sobre las medidas a prever contra el coronavirus en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados a 2021 debido a la pandemia.

A menos de un año de los Juegos, muchas cuestiones quedan en suspense, sobre todo los controles fronterizos, la movilidad de los deportistas y visitantes oficiales, o el hecho de tener o no espectadores.



El comité espera "tener resultados este año", declaró este viernes en rueda de prensa Toshiro Muto, director general de la organización de los Juegos de 2020, cuyo objetivo es "que los deportistas sientan que los Juegos del año próximo son seguros, gracias a nuestras medidas sobre el coronavirus".



Estas conversaciones, que implicaron a responsables del gobierno japonés y los organizadores de Tokio-2020, trataron sobre las medidas necesarias en la entrada de deportistas a Japón desde el extranjero, explicó Muto.



El director de organización no quiso confirmar informaciones del diario local Yomiuri Shimbun, según las cuales los deportistas y responsables extranjeros no tendrían que someterse a una cuarentena a su llegada, siempre que acepten restringir sus desplazamientos una vez que estén en el archipiélago.



Los deportistas deberán limitar sus salidas a los lugares de sus competiciones y quedarse en la Villa Olímpica el resto del tiempo.



Se pedirá también a los participantes extranjeros pasar test varias veces, sobre todo antes de viajar a Japón, a la llegada y antes de acceder a la Villa Olímpica, según el mismo diario.



A partir de octubre, las conversaciones tratarán sobre las medidas antivirus en los lugares de competición y la Villa Olímpica, así como la delicada cuestión de los espectadores.



Los organizadores esperan evitar unos Juegos a puerta cerrada, reafirmó Muto, cuando Japón limita actualmente la participación del público en las competiciones deportivas y sus fronteras siguen cerradas a muchos extranjeros.



Tsuyoshi Fukui, secretario general del Comité Olímpico Japonés, recordó a los participantes en las conversaciones que los deportistas cuentan con ellos para que los Juegos puedan tener lugar. "Los atletas esperan (el evento) ansiosos", dijo.



La progresión constante del covid-19 estos últimos meses hace también dudosa la disputa en 2021 de los Juegos de Tokio, cuya ceremonia de apertura está prevista el 23 de julio. Por otra parte, vacunas están en pleno estudio clínico por el momento.