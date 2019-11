James se lesiona y es baja de Colombia para amistoso ante Perú

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El capitán de Colombia, James Rodríguez, se lesionó este jueves en el entrenamiento de su selección, un día antes del amistoso que disputarán ante Perú en Estados Unidos, informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) .

“En un movimiento accidental” el volante del Real Madrid sufrió “una molestia” en la rodilla izquierda por lo que “ queda descartado para el partido ante Perú”, indicó la FCF en un comunicado.



“El jugador fue evaluado por el cuerpo médico y su primer diagnóstico se presenta reservado”, agregó.



Rodríguez, cuya titularidad no estaba confirmada para el juego ante los incas, será sometido a un estudio “en las próximas horas” para confirmar su diagnóstico, que será compartido con su club.



El entrenador de la Tricolor, el portugués Carlos Queiroz, había dicho más temprano que el 10 estaba habilitado para jugar aunque no confirmó que fuera a ser inicialista, tras estar parado desde el 22 de octubre por problemas físicos y técnicos en el cuadro merengue.



El caso de James ha generado revuelo en Colombia luego de que regresara esta temporada desde el Bayern Munich al Madrid, donde no se ha podido consolidarse y la prensa ibérica especula sobre malas relaciones con el entrenador Zinedine Zidane.



Rodríguez no juega con los cafeteros desde la Copa América disputada en junio y julio en Brasil, por problemas físicos y técnicos, según Queiroz.



Colombia enfrentará este viernes 15 de noviembre a Perú y el martes 19 a Ecuador, ambos cotejos en Miami.