Jaime Iván Kaviedes, un imán para los equipos de la Segunda Categoría

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El nombre de Aviced y del fútbol azuayo de Segunda Categoría trasciende a escala nacional por la posible participación de Jaime Iván Kaviedes. El exseleccionado nacional de fútbol tiene adelantadas las negociaciones para jugar en el equipo cuencano.

Según Fernando Cedillo, presidente de Aviced (Avícola Cedillo), hasta la noche del pasado viernes había un avance del 80% en las conversaciones. En lo económico ya estaba arreglado, lo que faltaba eran detalles publicitarios. En la actualidad, el ‘Nine’ presta su imagen en el programa Juego Limpio, que impulsa el Go­bierno Nacional.



Aviced se estrenará este año en el torneo de la Segunda Categoría de Azuay y será uno de los siete clubes participantes. Estará en el grupo B con Estrella Roja, Cuenca FC y El Cuartel. El grupo A tiene a los equipos Deportivo Gloria, Atenas y Baldor Bermeo. Seis con­juntos no intervendrán por la crisis económica generada por la pandemia.



José Darquea, presidente de Estrella Roja, contó que en la primera etapa del campeonato local se jugará bajo el sistema todos contra todos y los dos mejores de cada serie se clasificarán a las semifinales. Allí jugará el primero del grupo A con el segundo del B y el primero del grupo B con el segundo del A. Los ganadores definirán el título.



Cedillo considera que Kaviedes, a más de ser un ícono del equipo, “nos pudiera resolver un partido con un tiro libre”.



El directivo está ilusionado con la posibilidad de ver lucir los colores de su club al exmundialista y confía en anunciar pronto su vinculación definitiva.



Aviced tiene un presupuesto inicial de USD 20 000. El ‘Nine’, de 42 años, no será el único refuerzo. También se ha contratado a Christian Cordero y Édison Meza, exfubolistas del Deportivo Cuenca. Se sumarán otros refuerzos nacionales e incluso ya está por concretarse la vinculación de un arquero de la selección Sub 20 de Venezuela.



De acuerdo con los protocolos de bioseguridad presentados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y aprobados por el COE Nacional, desde mañana está previsto que se realicen las pruebas de covid-19 en los clubes de la Segunda Categoría. Entre tanto, a partir del 2 de julio arrancarán los entrenamientos presenciales. Para el 8 de agosto está programado el inicio de las competencias.