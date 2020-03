Jaime Iván Kaviedes fue denunciado por la pelea que protagonizó en Paute

LEA TAMBIÉN

El video de la pelea en la que aparece el exfutbolista Jaime Iván Kaviedes y que se hizo viral en las redes sociales, sirvió de prueba para que los supuestos afectados de dicha querella pusieran una denuncia. El escrito ingresó a la Fiscalía del cantón Paute, a las 11:50.

Los agredidos son los hermanos John y José Yanaza, de 42 y 45 años respectivamente. Según sus declaraciones, ambos estaban ingiriendo cerveza en una tienda alejada de la cancha donde el 'Nine' jugaba un partido barrial. Ambos confesaron que lo estaban esperando para sacarse fotografías.

Según los videos que circularon en las redes sociales, uno de los afectados se desplomó al piso, sufriendo un hematoma en la parte trasera de su cabeza. Quedó inconsciente unos segundos. Por esta dolencia, John recibió una incapacidad de 72 horas y fue asistido por médicos de urgencia, drenando la herida con una jeringa .

Kaviedes confesó, a través de un audio que circuló en las redes sociales, lo sucedido. Aseguró que él y su familia recibieron insultos y que al salir de la cancha fue agredido por la espalda, a lo que respondió golpeando en el rostro a varios de los involucrados.

La querella se habría producido el domingo 8 de marzo del 2020, en la cancha del estadio barrial El Cabo, después del partido entre el equipo del Centro de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos contra el cuadro de la Hilguera.

"Estábamos jugando en una cancha y en una esquina hubo un grupo de personas tomando. Me insultaron, pero yo no les paré bola. También lo hicieron a mis tías y primas que vinieron a visitarme. Luego los encaré, pero u solo. Eran unos seis. Encaré a uno, pero no lo le hice nada. Vino uno que me empujó por la espalda y respondí...", dijo el exjugador.

Este Diario intentó comunicarse con Kaviedes y su familia para que nos de su versión de la denuncia. Se lo llamó y se le enviaron mensajes, pero hasta las 17:15 no hubo respuesta.