Jaime Iván Kaviedes, que aún no debuta en la Segunda Categoría, fue expulsado en la banca de suplentes del Aviced

El delantero Jaime Iván Kaviedes fue expulsado en el banco de suplentes del Aviced, durante la disputa del partido de la segunda fecha de la Segunda Categoría de Azuay, ante El Cuartel, que se disputó este sábado 22 de agosto.

En el partido, que terminó empatado 1-1, el 'Nine' recibió una tarjeta roja directa por reclamos a la terna arbitral. Leonardo Dávila anotó un gol para El Cuartel y el futbolista fue a festejar al banco de suplentes del Aviced, lo que generó molestia del exseleccionado nacional, quien tuvo que ser separado por sus compañeros.



En la reanudación del compromiso, el árbitro no perdonó a Kaviedes y lo expulsó por sus reclamos. El delantero no ha jugado en ninguno de los dos partidos del Aviced desde el arranque del campeonato a mediados de agosto.

Kaviedes, con 42 años, es el gran fichaje del Aviced. Tras jugar en barriales de Cuenca y Paute, el jugador regresó al balompié profesional con el equipo cuencano, que busca el ascenso a la Serie B del 2021.



Aviced ocupa el último puesto del Grupo B del torneo provincial de Azuay. El club sumó un empate frente a El Cuartel y cayó 1-0 en la primera jornada contra el Estrella Roja.