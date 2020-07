Jaime Estrada anuncia que pedirán una investigación sobre los cheques a cuatro clubes por parte de Francisco Egas

LEA TAMBIÉN

Jaime Estrada se volvió a pronunciar después de dos meses. El directivo manabita habló este miércoles 15 de julio sobre algunos temas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La última vez que habló fue en el Congreso Extraordinario del 1 de mayo.

Estrada informó que elevaron una consulta a la FIFA sobre los actos de gobernanza en la FEF. Esto después del pronunciamiento de la Conmebol que reconoció a Francisco Egas como único presidente de la entidad.

Contó que ya se reunió la Comisión Disciplinaria, pero aún esperan un pronunciamiento de la FIFA. Sobre los expedientes abiertos dijo que aún no se tiene plazos establecidos, pero que espera que lo más pronto se dé una resolución que determine el conflicto por la presidencia de la Federación.



El directivo se refirió a los cheques que se hicieron público en las últimas horas. Aclaró que los procesos siguen abiertos. Sobre los cuatro cheques firmado por Egas dijo que no sabían a pesar de que fue Estrada fue el binomio “No teníamos conocimiento de los cheques. Nos desmarcamos al 100%. Vamos a analizar el tema y luego veremos si es comunicado a las instituciones correspondientes. Pediremos una investigación interna antes de ir a Conmebol y a FIFA”, dijo.



Manifestó que se espera que se convoque a una reunión del Directorio para las próximas semanas. Allí se pedirá información sobre la salida de Antonio Cordón, de la Dirección Deportiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. “El origen del problema no es las diferencias entre directivos ni la pandemia sino por la poca claridad con la que se manejan los temas. No tuvimos información real y veraz sobre los acuerdos a los que se llegaron. El fue contratado en marzo. Cruyff en enero y nosotros recién nos enteramos de los acuerdos en marzo”.



Sobre la clausula de USD 600 000 dijo que aún no conocen nada sobre la fórmula de salida. “En el Directorio de la próxima semana, al que esperamos ser convocados, queremos saber cuánto le costó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol la presencia del señor Cordón y si el saldo de su paso es positivo. Eso lo podremos saber la siguiente semana, pero si nos deja un sabor agridulce todo esto”.