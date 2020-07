Jaime Estrada contó que Francisco Egas le propuso reemplazar a Miguel Loor como presidente de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

Jaime Estrada reveló que en julio del 2019, Francisco Egas supuestamente le propuso que sustituyera a Miguel Ángel Loor en la presidencia de la LigaPro. Esto, debido a problemas "muy serios" que tendría el aún titular del ente que organiza el campeonato nacional.

En aquel tiempo, Estrada ya cumplía su rol de vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) -cargo que ostenta hasta la actualidad-, pero recibió esta propuesta, según indicó al periodista Carlos Víctor Morales, en una entrevista este viernes 31 de julio del 2020.



"Hace seis meses, en una reunión que tuve en Quito, me comentaron que Miguel Ángel iba a tener problemas muy serios que se le venían en cara... y que si yo estaba dispuesto a asumir el rol en LigaPro (...) En ese entonces fue Francisco (quien le propuso) y a semana seguida salió un noticiero queriendo armar un escándalo del señor Loor", relató.



"Y en Guayaquil, Francisco y Carlos (Galarza, otro integrante de la FEF) en mi oficina me dijeron 'Jaime, el tema está inmanejable... la situación de Loor'. Les volví a repetir que yo no me prestaba para eso y que teníamos cinco meses en la Federación (...) y que yo estaba en un proyecto de aportar con el fútbol ecuatoriano integral", agregó Estrada.

Estas declaraciones se dieron en medio de la polémica que consume a la FEF por la pugna entre sus integrantes del Directorio, nacidas en el manejo de las contrataciones y salarios del DT Jordi Cruyff y del director deportivo Antonio Cordón. Ambos ya están fuera de la institución.



También existe una puja por liderar al ente rector del fútbol ecuatoriano. Tanto Estrada como Egas buscan el apoyo de clubes y asociaciones... y en medio está la LigaPro. Sin embargo, Loor aseveró que él se mantiene al margen y que mantiene colaboración directa con la FEF.



"Yo no soy niño, no pongo mis problemas personales sobre los intereses del bien común y del fútbol. La LigaPro ha trabajado con la FEF de manera normal, sea con quien sea el presidente. No tengo relación (con Francisco Egas)", expresó en una entrevista con El Canal del Fútbol.​