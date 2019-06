Collaguazo es un técnico indígena titulado

LEA TAMBIÉN

Jaime Collaguazo se enorgullece de ser el primer cañari con título de técnico para dirigir cualquier equipo profesional del país. Su interés por asimilar conocimientos sobre fútbol hizo que se relacionara con estrategas y exfutbolistas reconocidos.

Desde febrero pasado es entrenador de la selección de fútbol de la Asociación Deportiva Intercomunal del Cañar (Adic), integrada por jugadores indígenas de la provincia. Hoy, desde las 12:00, sus dirigidos jugarán un partido amistoso contra Mushuc Runa, conformado por futbolistas de reserva y del plantel de primera. El cotejo será en el estadio Echaleche en Tungurahua, debido al receso de la LigaPro.



Arsenal de la comunidad Correuco, de donde es oriundo, fue el primer equipo que dirigió. Con sus alumnos viajó a Machala para jugar un amistoso y desde entonces empezó a participar en congresos relacionados con temas de fútbol.



En su adolescencia y juventud jugó en clubes cañaris como Independiente de Casholoma, Arsenal, Viento Libre, Boca Júnior y Nuevos Horizontes. “Jugaba de volante. Desde los 14 años me enfrentaba con rivales de mayor edad, aunque solo pocos minutos”.



El exfutbolista Juan Carlos Godoy lo impulsó para que siguiera un curso promovido por la Asociación Paulista de Entrenadores, con aval de la FIFA y de la Conmebol. No pensó dos veces para aceptar la sugerencia de convertirse en un DT titulado y lo obtuvo después de un año de preparación.



Chollaguazo recuerda que el curso virtual se desarrolló en el 2016 y el título lo entregaron en el 2017. Comprendió de 12 módulos. Viajaba a Quito para rendir los exámenes teóricos con la presencia de delegados de la entidad brasileña y de los organismos del fútbol sudamericano y mundial.



Entre sus compañeros del curso nombra a Godoy, Jacinto Espinoza, Iván Hurtado y Franklin Salas, quienes siempre tuvieron palabras de aliento. “Al final compartimos una cena entre todos”.

El técnico indígena de 33 años, es egresado la Universidad de Cuenca. Por motivos de trabajo no hizo la tesis, pero este año retomó los estudios y espera obtener lo más pronto el título de licenciado en la carrera de Cultura Física.



No realizó la tesis, en su momento, porque consiguió trabajo como docente de cultura física y de matemáticas en dos colegios de Cañar. También laboró en el Distrito de Educación en su provincia.



Chollaguazo no deja de enorgullecerse cuando habla de sus raíces. “Nunca puedo negar de dónde vengo y quienes son mis padres”. Manuel, su progenitor es albañil y cuando lo requiere trabaja con él en las construcciones. Siempre le aconseja que sea una persona humilde y responsable.



El argentino Luis Soler, extécnico de Barcelona, Universidad Católica y Deportivo Cuenca, le permitió el año pasado ser parte de las prácticas del Aucas. “No fui oficialmente parte del cuerpo técnico, pero aprendí mucho en los cerca de tres meses. Este año, cuando el ‘Expreso Austral’ se entrenaba en Azogues, asistía con autorización de Soler.



Al DT argentino lo conoció en el cuarto Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte que se realizó en Quito, en el 2017. Él fue uno de los instructores de la parte técnica y táctica. Allí esperó que se vayan todos para solicitarle el número de teléfono y pedirle consejos.



Precisamente Soler y Diego Simeone, del Atlético de Madrid, son sus entrenadores referentes. Su sueño es dirigir a un club de la Serie A del fútbol ecuatoriano. “Me imagino en un partido oficial con un equipo de renombre y con un estadio repleto de público”. Pero, sabe que debe ir desde abajo.

Por dos ocasiones, en el 2018 y en este año, recibió propuestas de los dirigentes del Deportivo Municipal de Cañar. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo económico.