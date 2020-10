Jackson Porozo fue presentado como nuevo jugador del Boavista portugués

LEA TAMBIÉN

La Liga de Portugal contará ahora con tres ecuatorianos. A Gonzalo Plata y Leonardo Campana, ahora se sumará Jackson Porozo, quien fue contratado por el Boavista, de la Primera división. La noticia se confirmó este jueves 1 de octubre del 2020.

El zaguero de 20 años llegó procedente del Santos brasileño, en donde no tuvo oportunidades de jugar en el equipo principal. Por ello, él pedía su salida, ya que en diciembre de este 2020 iba a ser futbolista libre al terminarse su contrato. Pero, llegó a un acuerdo para no dejar a los paulistas sin réditos.



Porozo fue presentado a los hinchas del Boavista a través de un video en el que realiza cascaritas ya vestido con el uniforme del club, recorre las instalaciones y cuenta cómo se dio su traspaso a este equipo.

"Estoy encantado de tener esta oportunidad, de llegar a este gran club", expresó el central. "Desde el primer día que me dijeron que podía venir al club me encantó lo que vi. El proyecto que tienen es bueno, no lo pensé dos veces. Es un orgullo de estar aquí", agregó.



Porozo también describió sus características de juego, que lo convirtieron en uno de los futbolistas destacados de la última Selección Sub 20 que fue tercero en el Mundial de la categoría. En ese torneo también estuvieron Plata y Campana, quienes ahora serán sus rivales en la liga lusa.



Boavista está en el puesto 16 con un punto tras dos fechas disputadas.