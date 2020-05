El defensa ecuatoriano Jackson Porozo tiene como objetivo jugar en Europa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mientras permanece en aislamiento por la pandemia global del covid-19, el joven defensa ecuatoriano Jackson Porozo se plantea una nueva meta de cara al futuro: continuar su carrera en Europa.

El esmeraldeño de 19 años cumple con la cuarentena en Brasil, donde milita en uno de los grandes del país, el Santos. Según comentó en una entrevista para Mundo Deportivo, él vive solo en suelo paaulista, lejos de su familia en Ecuador.



Mientras continúa en aislamiento, realiza los ejercicios que dispone el cuerpo técnico. Reveló el tiempo que le dedica a cada entrenamiento: “Depende del entrenamiento que nos envía. Pero más o menos en una hora me demoro en realizar el entrenamiento en casa”.



Porozo fue campeón con la Selección Sub 20 en el Sudamericano de Chile y obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Polonia. Además, también fue parte del combinado Sub 23 que jugó el torneo Preolímpico en Colombia.



Debido a las constantes convocatorias a la ‘Tri’, no ha podido ganarse un lugar en el primer equipo, donde aún no debuta. Sin embargo, eso no ha impedido que le lleguen ofertas a su corta edad.



Formado en la cantera del Manta FC, luego del Mundial con la tricolor el AC Milan y la Roma de Italia, el Ajax de Holanda y el Barcelona SC de Guayaquil estaban interesados en contar con el jugador.



Reveló ser un gran seguidor de la Premier League y de la Bundesliga. Usualmente mira los compromisos en la televisión. Con el ‘Peixe’ tiene contrato hasta el 2021, aunque dijo sentirse tranquilo, todavía no define su futuro, pero tiene claro en donde le gustaría jugar:



“Me estoy manteniendo en casa, todo tranquilo. Lo del Santos no se mismo lo que va a pasar. Por ahora no he sabido nada. Mi nuevo objetivo que tengo en la cabeza es jugar en Europa”, confesó.