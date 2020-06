El ecutoriano ‘Golden Jack’ busca el título mundial de la WBO

LEA TAMBIÉN

Descansará solo dos semanas y luego retornará al gimnasio. “Quiero volver a ser campeón del mundo”, dijo desde Fráncfort, Alemania, Jack Culcay, el pugilista ecuatoriano que retuvo su título WBO Internacional Champion tras derrotar a Howard Cospolite.

“Por ahora estoy descansando, aún no reviso el video pero fue un combate duro. Lo único importante es que pude retener el título”, añade Culcay, quien nació en Ambato hace 34 años pero se nacionalizó alemán, pues vive en territorio teutón desde hace 20 años.



En el 2009 fue campeón mundial en el ámbito amateur y en el 2016 en el campo profesional. En el 2017 perdió el cinturón y su objetivo es recuperar otra vez ese título.



En septiembre volveré a pelear; si logro el triunfo, en el 2021 tengo opción de retar al campeón del mundo de mi categoría, la superwélter”, detalló ‘Golden Jack’, como es conocido en el mundo del boxeo.



Si bien defendió con éxito su título de la WBO (Organización Mundial de Boxeo, por sus siglas en inglés), siente que tuvo fallas en el cuadrilátero para terminar la pelea antes de los 12 asaltos. “En el sexto le pequé un golpe en el hígado, pensé que se caía, pero no sucedió. Me faltó pegar un golpe final”.



Una semana después del combate, destaca que el rival golpeó fuerte. “Claro que por la adrenalina ese momento no se siente, pero luego sí”.



En los tres asaltos finales ambos se quedaron sin fuerza. “Por la pandemia no pude hacer una buena preparación. Solo un mes me entrené en el gimnasio, mi abogado pidió un permiso a las autoridades locales para poder hacerlo”.



Por eso, para su próxima pelea quiere completar 12 semanas de entrenamiento. “Dos días antes de la pelea, mi mánager me contó que iban a verla en Latinoamérica y en Canadá. Eso me emocionó mucho, que en Ecuador puedan mirar mi combate y que me conozcan como boxeador”.



Jack Culcay alcanzó su primer título en el boxeo cuando tenía 12 años y pesaba 36 kg. En el campo amateur realizó 126 peleas y ganó 100.



En el campo profesional registra 31 peleas desde el 2008. Lleva 27 triunfos y cuatro derrotas. Trece de sus combates ganados los logró por K0.



El 23 de noviembre del 2019 derrotó a Jama Saidi, nacido en Montenegro, para lograr el título de la WBO. Hoy ocupa el noveno lugar en el escalafón mundial de su categoría.



Roberto, su padre, y Mike, su hermano, han sido fundamentales en su carrera, por eso después de la pelea -que se realizó en Berlín- tomó su vehículo y manejó por ocho horas para verlos en Fráncfort.



“Durante el aislamiento no los pude ver. Ahora que estoy de descanso quise visitarlos”.



Habla perfectamente alemán e inglés. El idioma español lo practica poco, pero recuerda la mayoría de palabras.



Dice que lo que más valora en una persona es que sea justa a la hora de juzgar.



Como buen deportista, su comida favorita son los vegetales: “Soy vegano y todos los días no puede faltar en mi dieta el aguacate”.



Creció mirando las peleas de Mike Tyson, Mohamed Ali, Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán y Óscar de la Hoya. “Esas peleas me motivaban”.



De su niñez extraña estar con toda la familia reunida. “Me hacen mucha falta”.



Su esposa, Anna, es de origen ruso. Están juntos desde hace cinco años y hace tres nació Alina, su pequeña hija.



En enero del año pasado hizo un entrenamiento de altitud en Quito, por dos semanas, y fue la ocasión para visitar de nuevo Ambato. “Espero repetir esa experiencia, porque Ecuador siempre está presente en mi vida”.