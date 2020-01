Iván Kaviedes: ‘Va a haber un cambio importante en el fútbol ecuatoriano’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ex delantero de la selección ecuatoriana, Jaime Iván Kaviedes, fue uno de los invitados en la presentación del entrenador Jordi Cruyff. Para el “Nine”, la llegada del DT provocará un cambio en la estructura y en el nivel futbolístico de la selección ecuatoriana.

“No influye que el técnico sea europeo. Eso ya no es verdad que tiene que adaptarse. Ya no existe el tema de cultura, de comida. Los holandés y españoles han pasado mucho tiempo con los sudamericanos”, comentó Kaviedes luego de la presentación acerca de la llegada de Cruyff.



Para el exjugador de la Tricolor, la selección ecuatoriana tendrá buenos resultados con el trabajo de Cruyff. “Yo creo que no va a haber excusas para nada. Los resultados se van a tener que dar. El entrenador tiene tiempo para trabajar, tendrá que escoger a los mejores. En el tema de divisiones menores ya tenemos una base y va a trabajar en conjunto con Jorge Célico. Yo pronostico que van a venir buenos resultados, habrá que tener paciencia”, dijo.



Kaviedes aseguró que Ecuador dará competencia a nivel internacional, tanto en las Eliminatorias como en la Copa América. “Tenemos capacidad y liderazgo. Tenemos goleadores en el fútbol mexicano y figuras a nivel mundial. Hay que esperar el primer partido de Eliminatorias para ver qué pasa”.