Iván Kaviedes aseguró que su expulsión con el Aviced en la Segunda fue indebida

Iván Kaviedes expresó su malestar tras la expulsión que sufrió durante el partido de la segunda fecha de la Segunda Categoría de Azuay entre Aviced FC y El Cuartel, que se disputó este sábado 22 de agosto. Él considera que fue injusta, porque su intención fue defender a su técnico.

El delantero de 42 años estuvo en la banca de suplentes cuando Leonardo Dávila marcó el primer gol (45+2') para el equipo rival. En el festejo, el autor del tanto y otro compañero empujaron al DT Luis Leguizamón, lo que generó la reacción del 'Nine'.



Al entrar en el forcejeo, el exatacante de la Selección empujó a una persona por proteger el estratega, pero el afectado de su reacción resultó ser fue el cuarto árbitro, quien le informó al juez central y este lo expulsó por supuesta agresión.



"Agreden a una persona de 76 años, nuestro entrenador. La excusa es su celebración y lo tiran al piso. No hacen nada por corregir o levantarlo y salgo a defender a alguien vulnerable", explicó Kaviedes a BENDITO FÚTBOL con malestar por las versiones de prensa que lo criticaron por el hecho sin conocer su verdad.

Sin debutar Jaime Iván Kaviedes en la #SegundaCategoría de Azuay, fue expulsado en la banca de alternantes de su club Aviced.https://t.co/i1UQOpuQUA pic.twitter.com/wxLDzksO1W — Aquí los Deportes (@AquiLosDeporte) August 23, 2020



"Está muy claro en el video que entra el cuarto árbitro y me pone el brazo, pero yo nunca pensé que era él", agregó, aduciendo que en la confusión no se percató que era una de las autoridades del cotejo. "Pero igual increpo a los demás por su accionar", recalcó.



Mientras que sobre las versiones de prensa, Kaviedes acotó que "no me cambian el rumbo de mi vída ni de lo que vivo a diario ni mi esencia. Lo haré una y mil veces, defender mis principios y respeto hacia los demás".