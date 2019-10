Iván Hurtado habla de inacción de LigaPro por deudas con futbolistas; esta sancionó a cuatro clubes en 2019

LEA TAMBIÉN

Iván Hurtado, presidente de la Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE), denunció que hay clubes que mantienen los incumplimientos de pagos de salarios a sus jugadores. Según el excapitán de la selección nacional, el manejo de la LigaPro se asemeja al de la Ecuafútbol en este tema.

“Algunos clubes no presentan roles de pago originales, envían copias simples. Hemos hablado con nuestros compañeros para que no firmen dobles contratos, a la Federación le llegan contratos hasta de USD 50”, dijo, en una entrevista para radio La Red.



Según él, el equipo Guayaquil City llegó a adeudar dos meses de sueldos a sus jugadores y no fue sancionado. Comunicó ese particular al Director de la LigaPro, Luis Manfredi, quien se habría molestado por el reclamo.



“Hemos visto de todo un poco, no se ha resuelto nada; lo que pasaba en FEF sigue pasando en LigaPro”, dijo el directivo, que además denunció que la presidenta de Olmedo, Mayra Arguello, habría falsificado firmas en los roles de los jugadores.



Pese a las declaraciones de Hurtado, la LigaPro anunció su intervención en los clubes que registraron retrasos en el pago de los sueldos de su plantilla. El organismo retuvo los valores correspondientes a los derechos de televisión, para depositarlos directamente a los jugadores.



Se pudo conocer que la liga realizó ese procedimiento en Fuerza Amarilla, desde marzo de 2019. Otro de los clubes intervenidos por el organismo fue el Clan Juvenil, que milita en la serie B.



La LigaPro también restó puntos por deudas a Fuerza Amarilla, Clan Juvenil, Deportivo Cuenca y Santa Rita.



“No se está midiendo con la misma vara a todos los equipos, el Guayaquil City estuvo impago dos meses de sueldo y jugó normalmente. El equipo no tuvo ninguna sanción”, replicó Hurtado. Cabe destacar que el club referido fue presidido por el actual titular de la LigaPro, Miguel Ángel Loor.