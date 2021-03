 Italia vence Bulgaria pero no convence

La selección de Italia venció por 2-0 este domingo 28 de marzo del 2021 en su visita a la de Bulgaria, aunque sin convencer y con poco ritmo, y siguió con el pleno de puntos tras dos jornadas el grupo C de la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022.

Un gol de penalti marcado por Andrea Belotti al borde del descanso y el primer tanto como internacional absoluto firmado por Manuel Locatelli a falta de siete minutos para el final fueron suficientes para salir del estadio Levski de Sofía, en Bulgaria, tierra en la que los "azzurri" nunca habían ganado en seis precedentes, con el máximo resultado.

Si el seleccionado de Roberto Mancini había ganado con un buen juego en su camino hacia la próxima Eurocopa y a la fase final de la Liga de Naciones UEFA, en la que será rival de España en semifinales, en los últimos dos partidos no hubo particular espacio para el espectáculo.

Los "azzurri" encadenaron su vigésimo cuarto partido consecutivo sin perder y alcanzaron el objetivo imprescindible, pero necesitan recuperar brillo de cara a la visita del próximo miércoles a Lituania y, sobre todo, a la Eurocopa de junio.



Tras el 2-0 logrado ante Irlanda del Norte en su arranque de la fase de grupos, Italia visitó el estadio Levski de Sofía aportando seis cambios en su once titular. Mancini dio confianza a Francesco Acerbi, defensa del Lazio, a Stefano Sensi, centrocampista del Inter de Milán, o a Andrea Belotti, del Torino, quien sustituyó a Ciro Immobile.

El seleccionado "azzurro" jugó con bajos ritmos y necesitó una generosa pena máxima por una falta sobre Belotti al borde del descanso para desbloquear el partido y derrumbar el muro de la defensa búlgara. El delantero del Torino se encargó de la transformación, cruzó el disparo y superó al meta búlgaro para subir el 1-0 al marcador.



Tanto en la primera como en la segunda mitad dominaron las protestas y los errores técnicos por encima del buen juego. Italia siguió falta de cambio de ritmo y Bulgaria cogió poco a poco confianza hasta llegar a asustar a los "azzurri" en algunas situaciones.



El seleccionado búlgaro protestó por un posible penalti por un toque con una mano de Stefano Sensi en el área y lo mismo hizo Italia por una falta de Valentin Antov a Belotti. En ambos casos, el árbitro, que no podía contar con la ayuda del VAR, decidió no conceder penas máximas.



Los de Mancini tuvieron que esperar hasta el 83 antes de sentenciar definitivamente el partido y lo hicieron con un buen disparo curvado de Locatelli a pase de Lorenzo Insigne.



La diana del centrocampista del Sassuolo alivió a Italia, cuyo triunfo pudo ser más abultado de no perdonar Ciro Immobile, entrado en los últimos minutos, dos grandes oportunidades.



Si el juego sigue sin ser espectacular, las buenas noticias para Italia llegaron una vez más desde la defensa, que acabó su quinto partido seguido sin recibir dianas.