Rescalvo admite que se va a Emelec y que en Independiente no lo dejaron despedir de la plantilla

El español Ismael Rescalvo se pronunció sobre su salida de Independiente Del Valle y admitió que aceptó una oferta para dirigir Emelec. La noche de este 26 de abril de 2019 emitió un comunicado en el que dijo no haber rescindido el contrato con el club de Sangolquí.

“Debo aclarar que he sido, en todo momento, un profesional a carta cabal junto con todo mi cuerpo técnico. Mi forma de actuar siempre ha sido frontal y transparente, y de esa manera comunique el día de ayer a la directiva del club Independiente del Valle la decisión de aceptar un proyecto deportivo con el Club Sport Emelec, cumpliendo siempre con las cláusulas contractuales pero sobre todo cumpliendo con un compromiso personal, que me ha caracterizado siempre, de hacer una salida programada y ordenada en los mejores términos y en los intereses del Club Independiente del Valle, lo cual no ha sido posible”, escribió en un comunicado.



Rescalvo dijo que este 26 de abril de 2019 fue impedido, junto a su cuerpo técnico, de ingresar al complejo deportivo de Chillo Jijón. “Nuestra planificación contemplaba terminar la primera parte del torneo con Independiente del Valle a la vez que hicieran ellos las gestiones para traer al nuevo cuerpo técnico para hacer una entrega ordenada de la dirección técnica y precautelando el plantel de jugadores. Inexplicablemente esto no ha sido posible y el día de hoy se nos ha impedido continuar. Aunque no ha sido nuestra elección esta salida, de ninguna manera seríamos objeto de presiones y coerciones que no tienen lugar en un estado de derecho ni en ningún ambiente de profesional”, agregó.



El club Del Valle, líder del campeonato, informó esta noche sobre la rescisión del contrato del entrenador español, a quien calificó como desleal.



“En el mundo del fútbol se crece encarando los desafíos con decisión y sin miedos, y ese proceso lleva a dar el máximo para alcanzar la excelencia deportiva. Lamentamos sinceramente que los directivos del club independiente Del Valle no lo entiendan de esa manera, y más aún, que se hayan perdido las maneras y el respeto, con posturas personales antes que intereses institucionales”, dice Rescalvo en el comunicado.



“Estamos muy agradecidos con la oportunidad brindada en Independente del Valle, y en especial con todo el plantel de jugadores y colaboradores del Club, de quienes no pudimos despedirnos con la tranquilidad y tiempo que correspondía. Nos toca salir de una manera más precipitada de lo esperada para asumir un gran reto con el Club Sport Emelec. Este reto representa un gran desafío, para el cual todo profesional del fútbol trabaja día a día y arduamente para conseguir”, afirma Rescalvo en su comunicado.