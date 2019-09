El iraní Mollaei afirma haber sido forzado a perder en Mundial de judo

LEA TAMBIÉN

El iraní Saeid Mollaei, campeón mundial en 2018, afirmó este domingo 1 de septiembre haber sufrido presiones por parte de las autoridades iraníes para perder su semifinal y su combate por el tercer puesto en -81 kilos en el Mundial de judo de Tokio, para así evitar encontrarse con un israelí en la final del miércoles.

“Los perdí a propósito, al 100%”, declaró el judoca de 27 años a Iran International, una cadena de televisión opositora con sede en Londres.



“El señor (Reza) Salehi Amiri (presidente del Comité Olímpico Iraní) y después el señor (Mohammad Reza) Davarzani (ministro adjunto de Deportes de Irán) me llamaron. Dijeron: 'Mollaei, no pelee. Hágalo de forma que la Federación Internacional no se dé cuenta y no habrá problema'”, indicó Mollaei.



El objetivo; evitar enfrentarse en la final con el israelí Sagi Muki, a la postre medallista de oro, y dejar escapar el bronce para no cruzarse con el nuevo campeón del mundo en el podio.



La estrella iraní de judo, podría competir bajo una bandera de refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dijeron funcionarios el 1 de septiembre del 2019.