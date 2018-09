El invicto Liverpool visita al Tottenham a tres días del inicio de la 'Champions'

LEA TAMBIÉN

Partido de altos vuelos para abrir el telón de la 5ª fecha de la Premier el sábado: el líder Liverpool visita al Tottenham (5º) en un duelo entre dos aspirantes a conquistar la Premier, que se enfrentan apenas tres días antes de iniciar su recorrido en la 'Champions'.

Después de un inicio de temporada perfecto, los hombres de Jürgen Klopp figuran en las quinielas como serios aspirantes a ganar la liga inglesa, un título que se resiste a los 'Reds' desde 1990. Pero las cuatro victorias en los cuatro primeros partidos no han logrado ocultar algunos signos preocupantes.



En primer lugar, el egipcio Mohamed Salah está lejos de su mejor momento de forma, a pesar de sus dos goles y dos pases de gol. Se le ve falto de ritmo y erró varias ocasiones claras.



En cuanto al arquero brasileño Alisson, fichado a precio de oro en el último 'mercato', no parece aún plenamente adaptado. Aunque sus varios errores no han costado por el momento puntos al Liverpool.



Un triunfo en Londres sería un golpe de autoridad para el Liverpool, que la temporada pasada perdió en los estadios del Manchester City, Tottenham, Chelsea y Manchester United.



El Tottenham de Mauricio Pochettino dará alcance a su rival en caso de victoria, aunque no podrá contar con los lesionados Hugo Lloris y Dele Alli.



Ambos tendrán un ojo puesto en sus complicados duelos de Liga de Campeones del martes; el Liverpool recibirá al París SG, y los 'Spurs' visitarán al Inter de Milán.

El Chelsea de Maurizio Sarri parece tenerlo 'a priori' más fácil en casa ante el recién ascendido Cardiff (16º) , y el sorprendente Watford (3º) del español Javi Gracia recibirá en Vicarage Road a un Manchester United (11º) que cuenta por derrotas la mitad de los partidos que ha disputado esta temporada en la Premier.



El vigente campeón, el Manchester City, recibirá el sábado a otro recién ascendido, el Fulham (13º) .

Programa de la 5ª fecha de la Premier League:



Sábado

Tottenham - Liverpool



Huddersfield - Crystal Palace



Manchester City - Fulham



Newcastle - Arsenal



Bournemouth - Leicester



Chelsea - Cardiff City



Watford - Manchester United





Domingo

Wolverhampton - Burnley



Everton - West Ham





Lunes

Southampton - Brighton