El Internacional vence al Gremio y aumenta la ventaja como líder en Brasil

📝📸 Heroico, Inter vence primeiro Gre-Nal da década e segue na liderança do @Brasileirao. Gols de Abel Hernández e Edenilson, nos minutos finais, garantiram virada do Clube do Povo.



Confira relato e as fotos na crônica da partida: https://t.co/JUCSsb6LWS #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/1q4kwp5fOQ