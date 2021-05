La inmunización contra el covid-19 de los futbolistas sudamericanos inició en Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) comenzó este jueves la inmunización contra el coronavirus de sus equipos de primera división con parte de las 50.000 dosis de vacunas Sinovac gestionadas a través de la Conmebol para vacunar a todo el entorno de sus asociaciones miembro.

Las vacunas llegaron a Paraguay durante la madrugada y a primera hora de este 6 de mayo de 2021, se procedió a vacunar a los integrantes del Club Sportivo Luqueño, así como a su cuerpo técnico, médico y de logística en el Estadio Mundialista de Fútbol Playa "Los Pynandi", según informó la APF en un comunicado.



Este jueves también se vacunará a los planteles de Cerro Porteño y Guaraní.

El presidente de la APF, Robert Harrison, agradeció un redes sociales la gestión de Alejandro Domínguez, al frente de la Conmebol, por dar a Paraguay la oportunidad de ser el "primer país en vacunar al entorno de su fútbol profesional".



Harrison también reconoció la labor del ministro de Salud de Paraguay, Julio Borba, "por haber agilizado los procesos de liberación de las dosis".



Las 50.000 dosis de la vacuna Sinovac se repartirán al resto de asociaciones para inmunizar al fútbol sudamericano antes de la celebración de la Copa América Argentina-Colombia, que comenzará el 13 de junio.



No obstante, el presidente de la Conmebol recordó en redes sociales que, a pesar de las vacunas, se mantendrán las medidas sanitarias.



"Esta es una barrera más que ponemos al covis-19, pero no olvidemos que no reemplaza a los protocolos sanitarios. ¡Si nos mantenemos unidos venceremos la pandemia!", expresó Domínguez en Twitter.



Las vacunas llegaron al continente sudamericano a finales de abril, cuando aterrizaron en Montevideo (Uruguay), tras la mediación del Gobierno de Luis Lacalle Pou.



El Ministerio de Salud de cada país miembro de la Conmebol será el encargado de llevar un registro detallado de los vacunados, mientras que el organismo futbolístico hará un seguimiento del proceso y su posterior rendición de cuentas.



El número limitado de vacunas hace que estas tengan prácticamente garantizado su destinatario y dificulta que se puedan aplicar a personas ajenas a esta campaña, según la Conmebol.