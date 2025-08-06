Las futbolistas ecuatorianos que militan en las grandes ligas de Europa ya se encuentran en la pretemporada de sus equipos y están a espera de arrancar sus campañas. Cinco tricolores militan en cuatro de estos torneos y todos iniciarán su nuevo ciclo en agosto del 2025.

De cara a la nueva temporada europeo, las ligas de mayor relieve que acogerán tricolores serán la Bundesliga (Alemania), Premier League (Inglaterra), Serie A (Italia) y Ligue One (Francia). En la primera estará Piero Hincapié; en la segundo, Moisés Caicedo con Jeremy Sarmiento; en la tercera, Pervis Estupiñán; y en la última Willian Pacho.

Las ligas, sin embargo, tendrán su puntapié inicial en fichas distintas. A su vez, no todos empezarán la campaña en tales certámenes, pues también tiene partidos oficiales por copas, a nivel nacional e internacional, con antelación.

Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, los primeros en empezar

La Premier League será la primera de las grandes ligas europeas que inicia. Su fecha para empezar es el 15 de agosto del 2025.

En aquel campeonato, el extremo Jeremy Sarmiento tendrá su partido de debut en la temporada durante el 17 de agosto. Allí, el futbolista ecuatoriano tendrá la posibilidad de jugar como local con el Brighton ante el Fulham.

El segundo en tener acción en la Premier será Moisés Caicedo con el Chelsea. Este recibirá en Stamford Bridge al Crystal Palace el 18 de agosto.

Piero Hincapié, la Copa de Alemania y la Bundesliga

Piero Hincapié iniciará su camino con el Bayer Leverkusen durante el 15 de agosto del 2025 en la Copa de Alemania frente SG Sonnenhof Großaspach. En la Bundesliga debutará contra el Hoffenheim durante 23 de agosto del 2025.

Esta será la quinta temporada de Hincapié con el Levekusen y tendrá su tercer DT desde que llegó al club. Para el nuevo ciclo, el esmeraldeño tendrá como entrenador a Ten Hag tras la salida de Xabi Alonso.

Pervis Estupiñán, a debutar con el AC Milan

Pervis Estupiñán llegó al AC Milan desde el Brighton para la nueva campaña y podrá debutar oficialmente con el club. En la pretemporada, sin embargo, este ya pudo sumar minutos en partidos amistosos con la escuadra ‘rossonera’.

El lateral zurdo ecuatoriano tendrá su estreno con el AC Milan en la Copa de Italia durante el 23 de agosto ante el Bari. Tras ello, en la Serie A tendrá su primer choque frente al Cremonese.

Pacho va por la Supercopa de Eurocopa

Willian Pacho tendrá su primer choque de la temporada con el PSG en la Supercopa de Europa tras haber ganado la UEFA Champions League. El 17 de agosto del 2025 jugará frente al Tottenham y luego dará inicio a su trajín en la Ligue One ante el Nantes el 23 de agosto.