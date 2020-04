Informe policial apuntaba contra Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, pese a absolución parcial

LEA TAMBIÉN

Un informe de la policía obtenido este miércoles 29 de abril del 2020 por la AFP asegura que las sospechas de “gestión desleal” contra Joseph Blatter “estaban bien fundadas” aunque el Ministerio Público de la Confederación Helvética (MCP) decidió finalmente cerrar una de las investigaciones contra el expresidente de la FIFA.

El MPC sospechaba que Blatter había firmado un “contrato desfavorable para la FIFA” con la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) , dirigida entonces por el trinitense Jack Warner, que fue suspendido de por vida por la FIFA e inculpado por corrupción por la justicia estadounidense.



Ese contrato, rescindido en 2011, se refería a los derechos televisivos de los Mundiales de 2010 y 2014 y era por 600.000 dólares (536.000 euros) , una cifra considerada por debajo del precio de mercado.

“Blatter actuó más por los intereses del señor Warner que por los de la FIFA”, estiman los investigadores en los informes, terminados entre diciembre de 2019 y enero de 2020.

No haciendo una reclamación de la FIFA contra la CFU cuando tuvo conocimiento del montaje ilícito de sublicencia, Blatter aceptó que Warner se enriqueciera ilícitamente a expensas de la FIFA”, añaden los investigadores.



Como consecuencia de “la inacción del señor Blatter contra la CFU o contra el señor Warner, la FIFA sufrió un perjuicio de una cantidad que alcanza los 3,78 millones de dólares (3,48 millones de euros)”, se precisa en el informe.

El MPC confirmó a principios de abril que no tenía intención de continuar esa acción contra el expresidente del fútbol mundial, que tiene ahora 84 años. Ese asunto es uno de los dos del proceso que se abrió contra Blatter en 2015 por “sospecha de gestión desleal y abuso de confianza”.



Contactado este miércoles por la AFP, Blatter indicó que no deseaba realizar comentarios.



“Este procedimiento sobre el contrato con la CFU fue abierto al mismo tiempo que el del pago a (Michel) Platini y es de septiembre de 2015. Desde entonces no he sido interrogado ni sobre un caso ni sobre el otro”, se limitó a apuntar.

El procedimiento penal abierto contra Blatter se refiere al pago, tardío y sin constancia por escrito, de dos millones de francos suizos (1,88 millones de euros) a Michel Platini, entonces presidente de la UEFA.



Ese pago costó a ambos una suspensión de varios años de toda actividad relacionada con el fútbol e impidió a Platini presentarse a la presidencia de la FIFA para suceder a Blatter. En mayo de 2018, Platini fue absuelto por la justicia suiza.