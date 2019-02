Indígena de Salasaka preside la Federación de Tungurahua

LEA TAMBIÉN

Richard Jerez se entrena a diario en la pista atlética de la Federación Deportiva de Tungurahua (FDT). De contextura delgada y tez trigueña, realiza pequeños saltos, estira sus brazos o se inclina para entrar en calor. Antes de practicar se recoge el cabello largo con una liga. La melena es ajustada con el fin de que no se suelte el momento de correr.

El atleta del pueblo Salasaka practica para las pruebas de 1 500 y 5 000 m planos, sus especialidades. También lo hace para las modalidades de 800 m, 10 000 m y la prueba de relevos de 4 x 400 metros.



Estas últimas pruebas las realiza por pedido de los entrenadores de la FDT. Otro de los retos para el que se prepara es 10K Ruta de los Tres Juanes. La competencia pedestre se realizará como parte de los eventos de la Sexagésima Octava Fiesta de la Fruta y de las Flores, el viernes 22 de febrero, a las 19:00.



A Jerez le saludan los niños y adolescentes que se entrenan en diferentes sectores de la pista. El joven, de 23 años, les responde alzando una de las manos o sonriendo. Sus largos brazos y piernas les permiten desplazarse con facilidad por el escenario deportivo.



Su constancia en las prácticas le permitió ser parte de la Selección Nacional de Atletismo. Registra un tiempo de 4 minutos y 3 segundos en la modalidad de los 1 500 metros y en la prueba de los 5 000 metros tiene una marca de 14 minutos y 55 segundos.



“Estas son mis mejores marcas y las que me permitieron alcanzar una beca en la Federación de Tungurahua. Doy mi mayor esfuerzo en los entrenamientos y en las actividades administrativas en la federación”, comentó Jerez. Al finalizar los entrenamientos se dirige a su oficina en la FDT. A veces permanece en la pista conversando con los chicos o los entrenadores.



“Hay que estar pendiente de las actividades o necesidades de los jóvenes. Cuando se puede solucionar con facilidad los problemas lo hago, si no debo exponer el caso en el Directorio”, indicó.



Richard Jerez se convirtió en el primer presidente indígena de la Federación Deportiva de Tungurahua (FDT). El atleta, de 23 años, asumió el cargo luego de que un representa renunciará a presidir el Directorio, otro falleciera y el tercero solicitará licencia.



El indígena del pueblo Salasaka fue elegido representante de los deportistas el 7 de enero del 2016 y designado segundo vocal del Directorio de la FDT el 27 de enero del mismo año. Esto le permitió alcanzar la principal magistratura del deporte de Tungurahua.



“Es un joven que tiene capacidad para el cargo. Los chicos podrán contar con (Richard) Jerez para poder gestionar ayuda de la institución”, aseguró María Fernanda Naranjo, ex presidenta de la FDT.



En las oficinas de la federación, el atleta viste su tradicional indumentaria. Un pantalón blanco y un poncho negro de lana de borrego. El sombrero de paño blanco solo lo utiliza en las fiestas tradicionales como el Pawkar Raymi, Inti Raymi, los Caporales, los Capitanes y otras.



Mientras que en una pequeña maleta tiene la pantaloneta, camiseta, gafas, protector solar e hidratantes. Naranjo añadió que el logro alcanzado por Jerez permitirá que los padres de familia de los pueblos Chibuleo, Quisapincha y Tomabela envíen a sus hijos a entrenarse a las diferentes disciplinas.



“Necesitamos que los niños indígenas y de los sectores rurales sean parte de las disciplinas deportivas. Nuestro proyecto es atraer chicos a las practicas”, aseguró Jerez.



Otro de los logros del indígena es conseguir puntos en los Juegos Nacionales Juveniles que organiza el Ministerio del Deporte. Además de los arreglos en el estadio Bellavista de Ambato.