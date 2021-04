Independiente del Valle visitará a un urgido Gremio, por un cupo al grupo A de la Copa Libertadores

El Gremio precisará este 13 de abril de 2021 de su mejor fútbol para remontar frente al Independiente del Valle, que ha llegado a Brasil ilusionado con la ventaja del 2-1 logrado en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

El equipo ecuatoriano, dirigido por el portugués Renato Paiva, se ha propuesto para esta temporada repetir y hasta superar su mejor actuación en la Copa Libertadores, que data de 2016, cuando perdió la final frente al Atlético Nacional colombiano.



Para ello cuenta con la ventaja que obtuvo el pasado 9 de abril en la ida, que debía jugarse en Quito pero finalmente fue en Asunción, porque las autoridades ecuatorianas no lo autorizaron tras algunos casos de covid-19 en el equipo brasileño.



El Gremio, campeón de la Libertadores en 1983, 1995 y 2017, le espera obligado a ganar, pero en su fortín de Porto Alegre, en el que suele hacerse fuerte.



El equipo brasileño volverá a ser dirigido por Alexandre Mendes, auxiliar del entrenador Renato Gaúcho, que así como ocurrió en Asunción no podrá estar presente pues ha contraído coronavirus y aún está en proceso de recuperación.



Mendes ya ha confirmado que no podrá contar con el chileno César Pinares, que será una baja importante en la creación y sufrió una lesión muscular en el partido de ida frente al Independiente del Valle.



La buena noticia, sin embargo, será la vuelta del defensa central argentino Walter Kannemann y del volante Maicon, recuperados de sendos problemas físicos y que pueden dar una mayor seguridad en la marca y la recuperación del balón.



Mendes también dispondrá del centrocampista Jean Pyerre, quien podría cubrir la vacante dejada por la lesión del chileno Pinares, y del delantero Pepe, el más posible socio del veterano Diego Souza en el ataque.



En el equipo ecuatoriano, el entrenador Renato Paiva no tiene problemas de lesiones y lo más probable es que repita la alineación que utilizó en Asunción, que tiene como bujía al argentino Lorenzo Faravelli, autor de los dos goles de la victoria en la ida.



Paiva se ha quejado de no haber podido jugar como local en Quito por cuestiones relacionadas con la pandemia y tener hacerlo ahora en Brasil, uno de los países más golpeados por la covid-19 en el mundo.



"Nos ponen a jugar con un equipo con casos de covid-19 y ahora tenemos que ir al país foco del contagio", declaró Paiva a una radio ecuatoriana. Sin ocultar su malestar, hasta apuntó que, en su opinión, "están haciendo todo para que el Gremio pueda pasar de fase".