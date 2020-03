Independiente del Valle Sub-20 busca una nueva gloria ante River Plate

LEA TAMBIÉN

La Conmebol, en su afán de expandir las competiciones continentales, lleva organizadas cinco Copas Libertadores Sub 20. Solo hay un equipo en la región que estuvo presente en todas las ediciones y siendo protagonista: Independiente.

De hecho, el elenco de Sangolquí, club paradigmático en el manejo de las divisiones juveniles, es el subcampeón vigente del certamen: en la edición del 2018 en Uruguay, los rayados avanzaron hasta la final, pero cayeron ante el anfitrión Nacional.



Esta tarde, la institución disputará nuevamente la opción del título: desde las 18:00 se enfrentará con River Plate de Argentina, en Asunción.



“Debemos tener un Récord Guinness o algo así, por ser el único equipo que ha estado en todas las ediciones. Pero, en esta ocasión nuestra idea no solo es participar. Lo que buscamos es ganar la Copa”, sostuvo convencido el español Iván Vásquez, coordinador de las divisiones juveniles.



Para el elenco rayado, las formativas son un asunto de importancia. Este año, el equipo presupuestó USD 7 millones para la temporada. De ese dinero, el 30% está destinado para la formación de los juveniles. Independiente cuenta con 100 jugadores que viven en su complejo. Allí reciben formación futbolística, pero además tienen capacitación académica. El equipo cuenta con escuela y colegio.



Independiente llega a la final juvenil de Asunción con una campaña redonda: en la fase de grupos sometió a sus tres rivales: el 17 de febrero derrotó al anfitrión Libertad por 2-1, con goles de Bryan García y Luis Ortiz.



Tres días después, el equipo tricolor dirigido por Yuri Solano venció a Colo-Colo, con una solitaria anotación de Anthony Valencia. La faena concluyó en la primera fase con una goleada por 5-0 ante el Jorge Wilstermann. Los tantos fueron de Néicer Acosta, José Herrera, Darlin Leiton, Marco Angulo y Valencia.



El pasado jueves, el equipo jugó las semifinales ante el Flamengo. El partido terminó en los 90 minutos igualado 1-1. Moisés Caicedo consiguió el agónico empate. En los penales, Independiente ganó 5-4 y accedió a la final. La celebración fue grande y ruidosa durante aquella jornada, pero desde el viernes, el equipo del técnico Solano se enfocó en prepararse para la final.



Con jugadores de Primera, la filial y Sub 18

El finalista tuvo que armar una categoría Sub 20 para participar en el torneo. Según Vásquez, el equipo se conformó con integrantes de la Sub 18, Reserva, la filial (Independiente Juniors) y futbolistas que ya están en el primer equipo como Leiton, Caicedo y el defensa Piero Hincapié.



Caicedo tiene una anécdota particular con este torneo. Hace dos semanas, él fue titular con el equipo de Primera en el partido ante Mushuc Runa en el estadio Atahualpa. Luego, se incorporó al equipo juvenil para el torneo en Paraguay.



El mediocampista estuvo presente en el partido ante Libertad, pero tuvo que volver a Quito para actuar en el partido entre Independiente y Liga, del pasado sábado y que terminó con una victoria de los rayados por 3-2.



En aquel juego, el volante de contención fue una de las figuras. Después, tomó un avión y regresó a Asunción para el partido del pasado jueves ante Flamengo. Existen grandes perspectivas de crecimiento con el futbolista, pero en Independiente quieren llevar su proceso de forma tranquila.

Hincapié, de 19 años, también cuenta con amplia experiencia, pese a su corta edad. Es defensa central y ya jugó el pasado Mundial de Brasil Sub 17, en la temporada 2019. “Mi primer objetivo es lograr la corona de la Libertadores y después intentar ganarme un puesto en Primera”, dijo.