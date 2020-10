Independiente del Valle solo recuperó a uno de sus afectados con covid-19 para el partido ante Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

Miguel Ramírez, el entrenador de Independiente del Valle es director técnico, estudió programación neurolinguística y también ciencias del Deporte. Ahora, entre bromas, dice que ya es un Máster en Bioseguridad.

El español ha visto como 22 trabajadores del fútbol (15 jugadores y siete ayudantes del equipo profesional) se han contagiado de covid-19 en las últimas semanas. El equipo tiene serias dificultades para armar las plantillas para los juegos del sábado 17 de octubre ante Liga de Quito, por el torneo local y del miércoles 21 ante Barcelona, por la Copa Libertadores.



Independiente anunció que ocho jugadores se han recuperado del virus en los últimos días, pero Ramírez aclaró que solo podrá contar con uno de ellos para el partido ante la 'U'.



"Es complicado porque luego de que les dan alta entra en juego otro proceso para ver los anticuerpos y una serie de exámenes. Tenemos a uno de esos jugadores disponibles para el partido con Liga".



El pasado miércoles 14 de octubre, el equipo jugó ante Mushuc Runa sin 13 jugadores de la plantilla profesional y tuvo que usar a futbolistas del Independiente Juniors. Lo mismo sucederá ante la 'U'. No es lo mismo un jugador de la filial que uno del equipo profesional. Aún están en proceso de preparación, de formación. Pero vamos a competir así".



Consultado por este Diario sobre el interés del Palmeiras por ficharlo, Ramírez dijo que el tema "es muy complicado". "Cuando el club no quiera tenerme, si no hay resultados, simplemente ya no habrá acuerdo. Pero, cualquier club interesado tendrá que hablar directamente con Independiente. Pero es muy, muy complicado. Yo tengo contrato hasta el 2021 con el equipo".