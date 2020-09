Independiente del Valle hará de local ante Barcelona en el Atahualpa, por la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

Santiago Morales, gerente deportivo del Independiente del Valle, reveló las razones por las que retornarán al estadio Atahualpa para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club enfrentará a Barcelona, que ya está eliminado del torneo regional, el próximo 21 de octubre de 2020.

El último cotejo de local lo disputó ante Flamengo, en el estadio Rodrigo Paz Delgado y el plan era cerrar la fase de grupos en ese escenario. Pero la directiva del club decidió retornar al Atahualpa, donde ya jugó ante Junior de Barranquilla.



Según Morales, la razón es el morbo que existe sobre el invicto del estadio de Liga de Quito. Los rayados no quieren perjudicar esa racha de 23 años sin triunfos toreros en ese escenario.



”Lo más probable es que juguemos el último partido de Copa ante Barcelona en el Atahualpa. Existe el morbo del invicto de Casa Blanca ante Barcelona. También pesa en nuestros jugadores, por eso el último partido se jugará allá”, dijo el directivo en una entrevista en Área Deportiva.



Eso sí, recalcó que la gente de Liga de Quito abrió las puertas de su escenario en todo momento. De hecho, la idea de cambiar de escenario nació de los directivos rayados. Así lo aclaró Morales.



"Los jugadores no quieren cargarse esa cruz de que el estadio perdió el invicto ante Barcelona. Pero de parte de Liga nadie habló del invicto", afirmó el directivo.



Además, aseguró que e club trabaja en la construcción de su propio estadio. No dio mayores detalles al respecto. Lo único que reveló es que tendrá capacidad para 10 000 personas.



"Muy pronto habrán sorpresas. El estadio tendrá una capacidad de 10 000 espectadores que nos permite jugar tranquilos una fase de grupos de Libertadores", dijo Morales.