Independiente del Valle remontó y ganó 4-2 en su visita ante El Nacional 

El Independiente del Valle dio muestras de autoridad al remontar y finalizar con una goleada 4-2 ante El Nacional, la tarde del 15 de agosto del 2020, por la quinta fecha del torneo de la Ligapro que se disputó en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Los puros criollos se adelantaron con un tanto de Ronal de Jesús, a los 16 minutos, pero los rayados mostraron tranquilidad y determinación para dar la vuelta al marcador y llevarse una sensacional victoria con goles de Ángelo Preciado (33'), Luis Segovia (36' y 42') y Gabriel Torres (47'). Cerca del final, Tito Valencia anotó para los locales a los 88'.

El equipo del técnico español Miguel Ángel Ramírez no se desesperó después de recibir el primer tanto del cotejo y el empate llegó con un golazo de Preciado, quien derrotó al golero Johan Padilla con un remate desde fuera del área a los 33 minutos.



El gol desconcentró a los locales y a los 36' Segovia, tras un rechazo del golero, consiguió el gol con un remate de pierna zurda.

Con la tranquilidad de la remontada los negriazules manejaron el balón con mayor prestancia y la goleada llegó a los 42', otra vez gracias a un tanto de Segovia. Esta vez, el zaguero de 22 años realizó un sensacional remate desde fuera del área.

El 4-1 para la visita llegó en el inicio del segundo tiempo. Los criollos tuvieron el saque del balón, pero no supieron mantener la pelota y fue entonces que los rayados aumentaron el marcador a los 47' con un tanto del panameño Gabriel Torres. Ese tanto prácticamente cerró las posibilidades del 'Rojo', que poco pudo hacer y solo encontró el descuento a los 88' con un tanto de Tito Valencia.

Con este triunfo, los rayados sumaron 10 puntos y se ubican provisionalmente en el segundo lugar de la tabla de posiciones, detrás del Técnico Universitario que suma 11 unidades. En tanto, el cuadro militar, que ahora es dirigido por el argentino Jorge Montesino, se ubica en el casillero 11 con solo cinco puntos.



La quinta fecha de la LigaPro culminará con los partidos Delfín vs. Emelec (15 de agosto del 2020), Olmedo vs. Liga y U. Católica vs. Aucas, estos dos últimos encuentros que se disputarán el domingo 16 de agosto.



En la próxima fecha, los rayados recibirán al Macará, mientras que los puros criollos visitarán al Aucas.

Alineaciones:

El Nacional: Johan Padilla, Juan C. Paredes, Pablo Cifuente, Sixto Mina, José Monaga, Jorge Ordóñez, Michael Carcelén, Ronal De Jesús, Hólger Matamoros, Byron Palacios y Luis Congo.

Independiente: Jorge Pinos, Ángelo Preciado, Luis Segovia, Richard Schunke, Béder Caicedo, Jhon Sánchez, Christian Pellerano, Moisés Caicedo, Jacob Murillo, Lorenzo Faravelli y Gabriel Torres.