Independiente del Valle espera a un Colón 'valiente' y que no se encerrará 

El técnico de Independiente del Valle, el español Miguel Ángel Ramírez, dijo que el conjunto ecuatoriano se prepara para enfrentar este 9 de noviembre del 2019, a las 15:30, en Asunción a un Colón "valiente" y que no se encerrará en su campo para buscar la victoria en la final de la Copa Sudamericana, la primera a partido único.

En rueda de prensa en el estadio General Pablo Rojas, el escenario de la final, Ramírez, admitió que "por carácter, por esa garra" que define al equipo argentino, no espera que esperen en su campo, sino que "van a venir y van a querer presionar".



En ese sentido, reconoció que Colón cuenta con "jugadores de jerarquía y experiencia que han jugado en clubes no solo argentinos sino también europeos" que pueden generar ocasiones de peligro.



Y puso el énfasis en su pareja de delanteros, formada por Luis Miguel la Pulga Rodríguez y Wilson Morelo, a quienes se refirió como "dos futbolistas que marcan diferencias y que en el área saben encontrar el espacio, convivir en mitad del tráfico".



El técnico del Independiente apostó por mantener el estilo de fútbol de combinación que le ha permitido alcanzar la final del torneo, aunque se mostró dispuesto a aprovechar también los momentos en los que su rival tenga la posesión para atacar los espacios.



"Si algo nos caracteriza es el fútbol que hacemos y es nuestra principal arma", agregó Ramírez, en la sala de prensa del estadio antes de hacer el reconocimiento del estado del césped en el que se jugará la final.



A pesar de su vistoso juego, el entrenador admitió que a partido único, en 90 minutos, "no hay ningún favorito", y subrayó que los dos conjuntos están "a la par en nervios y en preparación".



Asimismo, elogió el esfuerzo de sus futbolistas durante toda la competición continental y recordó que se trata de un equipo que aúna jóvenes talentos con veteranos como el centrocampista Cristian Pellerano, que les sirve como ejemplo.



Además, no se mostró preocupado ante el hecho de que las gradas del Pablo Rojas estarán dominadas principalmente por hinchas del Colón que se han desplazado masivamente desde el miércoles a la capital paraguaya.



"El ambiente hostil nos gusta y creo que lo hemos demostrado en el camino a la final", señaló Ramírez, que recordó victorias importantes a domicilio como la que lograron en las semifinales en la cancha del Corinthians brasileño.



En el capítulo de bajas, el entrenador siguió sin confirmar la participación del extremo derecho Ángelo Preciado, que podría empezar el partido en el banquillo, aunque emplazó la decisión a la valoración del cuerpo médico.



Junto a él, en la sala de prensa, estaba el mediocampista Efrén Mera, que se mostró confiado en poder mantener el estilo de juego que han realizado durante toda la temporada y de contener los nervios para que no les jueguen una mala pasada.



"Cuando disfrutamos, realmente fluye el talento que tienen todos mis compañeros", sentenció el centrocampista ecuatoriano.