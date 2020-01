Independiente del Valle confirmó el fichaje de Lorenzo Faravelli

LEA TAMBIÉN

Lorenzo Faravelli es el primer extranjero que ha sido confirmado como refuerzo del Independiente del Valle. El club hizo el anuncio con un video en el que responde a un perfil de hinchas llamado @TheRepettoBoys. Los creativos del cuadro rayado hicieron capturas de todos los comentarios en los que se pedía el anunció de la contratación del argentino.

Faravelli ya está en el país y ya se puso la camiseta del club. Estaba previsto que se uniera a los chequeos médicos de la plantilla y que viaje junto al resto de sus compañeros a Lima, donde jugarán ante Sporting Cristal.



El mediocampista argentino tiene 26 años y su último club en su país fue Huracán. También estuvo en Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero no estuvo a las órdenes de Diego Armando Maradona. Esta es su segunda experiencia en el extranjero. Antes estuvo en la Unión Española, donde jugó 30 partidos y marcó dos tantos. En su hoja de vida consta Newell’s Old Boys, como el club donde se formó y donde debutó.



Su perfil no es de goleador. Desde el 2010 apenas ha marcado 18 goles y solo ha sido expulsado tres veces en su carrera. Una por doble amarilla y dos por roja directa.



Por ahora, los rayados tienen cuatro jugadores extranjeros, que son Dani Nieto, Christian Pellerano, Gabriel Torres y Faravelli. Hasta este 14 de enero ha confirmado como nuevos refuerzos a Jacob Murillo, Beder Caicedo y Fernando Guerrero.