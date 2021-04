Independiente del Valle escaló al segundo puesto del torneo ecuatoriano, tras derrotar a Técnico Universitario

Independiente del Valle se metió en la pelea por la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, con su victoria 2-0, de este 31 de marzo de 2021, frente a Técnico Universitario. El partido corresponde a la octava fecha del torneo, pero se adelantó por la participación del cuadro de Sangolquí en la Copa Libertadores.

Los visitantes impusieron su estilo de juego desde el inicio. La presión que ejercieron en terreno rival, impidió que los ambateños pudieran concretar más de dos pases, para ejecutar movimientos ofensivos.



A los cinco minutos, Pedro Vite ingresó al área rival y cayó en el área. Pese a los reclamos de los jugadores de Sangolquí, el juez central no sancionó la acción y el partido continuó, con la molestia del DT Renato Paiva.



Técnico trató de contrarrestar el control rival, con pases largos por el costado izquierdo, que buscaban al delantero Orlen Quintero.



Independiente tuvo el control de las acciones pero fue poco profundo. Después de la acción de Vite, los visitantes no volvieron a inquietar la portería de Chávez; el 'Rodillo' tampoco se acercó con peligro al arco de Moisés Ramírez.



El gol de los de Sangolquí llegó en la etapa de complemento. A los 60 minutos Bryan Montenegro aprovechó un rebote dentro del área y anotó frente a Chávez que ya estaba sin opciones para reaccionar.



La anotación de Montenegro llegó en el mejor momento de los locales. Minutos antes del tanto, Marcos Mejía tuvo un mano a mano con el arquero Ramírez que no logró capitalizar; el DT José Hernández reclamó a su jugador por la acción.



Con el ingreso de Luis Congo y Edwin Méndez, el DT Hernández retocó su sistema ofensivo, para aprovechar los espacios que dejaba en defensa del cuadro rival. La estrategia tuvo poco efecto.



Sobre el final del partido, Lorenzo Faravelli anotó el segundo gol, con una buena jugada. El atacante acarreó el balón, sorteó a un rival y definió de pierna derecha.



Con este resultado, Independiente del Valle ascendió -por ahora- al segundo puesto de la tabla de posiciones, con 12 puntos. Este 3 de abril se enfrentará a Barcelona por la sexta fecha del campeonato nacional.



Técnico, por su parte se hundió en el puesto 15, con solo tres puntos en su haber. El 4 de abril recibirán a Guayaquil City.