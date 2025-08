Independiente del Valle vivo su mejor momento de la temporada y es líder en la Liga Pro en todos los sentidos. El conjunto rayado le ha anotado a todos los equipos del campeonato y cuenta con el mejor ataque y la mejor defensa.

Con 23 fechas transcurridas en el campeonato nacional, la escuadra que dirige Javier Rabanal se encuentra en el máximo sitial en solitario. En total suma 49 puntos y le saca seis de ventaja a su inmediato perseguidor, Liga de Quito.

Dentro de la temporada, la escuadra de Sangolquí ha ganado en 14 oportunidades, empatado en siete y solo suma dos derrotas. Los únicos equipos que han podido derrotarlo son Libertad, como local, y Emelec, como visitante.

El puesto que ocupa, a su vez, lo ubica dentro de la liguilla final para disputar el título del certamen y su promedio de puntos por partido es de 2.13. A raíz de ello, el club proyecta 64 puntos para el fin de la primera fase y, por tanto, terminar como líder.

Dado el promedio con el que cuenta su escolta Liga de Quito, de 1.87, este podría llegar a sumar 56 puntos. De tal manera, los rayados partirían con ocho puntos de ventaja sobre los segundos en la última fase.

Los goles de Independiente del Valle en la Liga Pro 2025

Los números y posición de Independiente del Valle en la Liga Pro también son consecuencia de la cantidad de goles anotados con los que cuenta. El equipo cuenta con 43 anotaciones a favor dentro del torneo nacional.

Aquella cifra no solo lo hace el más letal, sino que también es resultado de ser el más efectivo. En el campeonato no hay equipo que no haya recibido al menos un tanto de los negriazules, que anotan al menos uno por partido y su promedio es de 1.86 en cada juego.

El equipo al que más le ha anotado es el Deportivo Cuenca, pues lo ha hecho en siete oportunidades en dos encuentros. A su vez, su máximo goleador es Claudio Spinelli, quien ha anotado 10 goles en la presente campaña.

La mejor defensa del campeonato

Independiente del Valle, además, ha equilibrado su producción ofensiva con una sólida defensa. El equipo es el que menos goles ha recibido dentro de la Liga Pro con solo 19 tantos en la Liga Pro.

De acuerdo a su promedio de tantos encajados por partido, el equipo recibe menos de uno, pues este es de 0.8. Su arquero Guido Villar cuenta con seis vallas invictas dentro del campeonato nacional y, a su vez, el Deportivo Cuenca y el Manta son los únicos clubes que no le han anotado.

Independiente del Valle tiene dos torneos más en el horizonte

El buen momento que vive Independiente del Valle en la Liga Pro también se ha extendido hacia el plano internacional. En la Copa Sudamericana, el club se encuentra clasificado hacia los octavos de final, donde enfrentará a Mushuc Runa.

Su llegada al segundo máximo torneo de clubes del continente se dio después de quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores. En los dieciseisavos de Sudamericana, el equipo venció a Vasco da Gama de Brasil por un marcador global de 5-1.

Dentro de Ecuador, la escuadra también tiene un torneo más. El 6 de agosto del 2025 debutará en los dieciseisavos de la Copa Ecuador ante Imbabura.