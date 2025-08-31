Independiente del Valle celebró la derrota de Barcelona SC y Universidad Católica en la fecha 27 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Tras el resultado entre toreros y camarattas, el cuadro rayado aseguró el liderato de la primera fase del torneo y su presencia en la Copa Libertadores 2026.

El penúltimo partido de la vigésimoseptima jornada se llevó a cabo este domingo 31 de agosto del 2025 y puso presión de entrada sobre la escuadra guayaquileña. Tras la goleada de Independiente del Valle sobre Técnico Universitario, el plantel torero estaba obligado a ganar para evitar que los rayados logren la clasificación y se vuelvan inalcanzables en la primera ronda, así como para seguir en pelea con estos.

Tras la victoria negriazul frente al ‘Rodillo Rojo’, el ‘Ídolo’, con 47 puntos, quedó a 12 de IDV a pesar de ser segundo en la tabla. Tal margen era de la misma cantidad de unidades que le quedaban por disputar, por lo que no solo tenía que triunfar ante Universidad Católica, sino ganar todos sus cotejos restantes y esperar que el cuadro de Sangolquí los pierda.

La utopía de los canarios no estuvo ni cerca de concretarse ante la escuadra camaratta, que lo venció por 2-3 en el Monumental de Guayaquil. Barcelona SC fue el primero en ponerse en ventaja, sin embargo, sufrió la remontada de Universidad Católica.

La clasificación de Independiente del Valle a Copa Libertadores

Independiente del Valle llegó a los 59 puntos con su triunfo ante Técnico Universitario y es inalcanzable debido a la cantidad de puntos que quedan por disputarse. La distancia con los toreros se mantiene en 12 y solo quedan nueve unidades por pelear en la primera fase del torneo local.

A raíz del cambio de reglamento en el campeonato nacional para este 2025, el ganador de la ronda inicial del certamen clasifica automáticamente a la Copa Libertadores del siguiente año. Por ello, el cuadro rayado ya tiene asegurado su puesto.

Aquel factor lo blinda en caso de no quedar campeón o fuera de los puestos de clasificación hacia la Libertadores en el hexagonal por el título. Los tres cupos restantes para ese torneo son para los dos mejores de la mencionada liguilla y para el campeón de Copa Ecuador.

En caso de que el ya clasificado termine en los dos puestos más altos, el tercer cupo va para el tercer mejor ubicado; desde el cuarto al sexto van a Copa Sudamericana. Si termina por debajo de los tres mejores, a partir del tercero al sexto se reparten cupos a dicho certamen con excepción suya, pues su cupo a Libertadores es irrevocable.

La derrota de Barcelona SC sobre Universidad Católica

En la derrota frente a Universidad Católica, la cuenta del partido la abrió Joaquín Valiente para Barcelona SC. Pese a ello, Mauricio Alonso puso el empate.

A partir de la igualdad, la ‘Chatoleí’ agarró impulso y en el cierre del segundo tiempo, Mauro Díaz puso el 2-1. Gastón Campi lo empató, pero José Fajardo logró anotar el tanto definitivo para la escuadra celeste.