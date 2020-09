Independiente confirmó seis casos de covid-19 en su plantilla

LEA TAMBIÉN

Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle, confirmó que existen seis casos positivos de covid-19 en el equipo negriazul, en la previa al compromiso contra Flamengo. El partido por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores está previsto para el miércoles 30 de septiembre (19:30).

El directivo aseguró en una entrevista con Radio La Red de Quito (102,1 FM) que el primer caso del plantel se dio la anterior semana en las pruebas realizadas después del viaje a Colombia, en donde se enfrentó al Junior de Barranquilla.

Los otros cuatro jugadores contagiados se confirmaron el lunes 28 de septiembre, tras una prueba PCR efectuada a la plantilla, tras el partido de la LigaPro con Barcelona SC. El último jugador afectado se constató en una contraprueba realizada por el club el lunes por la tarde.



Los seis casos están aislados y cumplirán con el protocolo sanitario de permanecer en cuarentena. En el viaje a Río de Janeiro estará un grupo reducido y Morales indicó que no irán los principales directivos del equipo.



"Tenemos planificado al regreso del equipo de Brasil el jueves realizar nuevas pruebas. Decidimos algunos directivos no viajar, Michel Deller y yo. No cometer imprudencias, creo no hubo mala fe de Flamengo", indicó Morales.



El equipo brasileño estuvo dos semanas en Ecuador, en donde se enfrentó a Independiente del Valle y Barcelona SC, por Copa Libertadores. En el país confirmó nueve casos positivos y el número aumentó hasta 30 afectados entre cuerpo técnico, plantilla y directivos posterior al duelo con los toreros.



Morales señaló que los futbolistas serán sometidos a nuevos exámenes médicos en su regreso a Ecuador, que está previsto para el jueves 1 de octubre.