Independiente del Valle busca la remontada ante Unión de Santa Fe

Independiente del Valle iguala 0-0 con el Club Atlético Unión en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en los primeros minutos del cotejo válido por el cotejo de vuelta de la Copa Sudamericana 2019.

El elenco argentino, que estará acompañado por un nutrido grupo de aficionados en la capital ecuatoriana, llega con una ventaja de 2-0, conseguida en la ida el pasado 20 de marzo del 2019. Esta llave marca el debut oficial en torneos internacionales del añejo conjunto de la ciudad de Santa Fe. El 'Tatengue' fue fundado en abril de 1907.



Por su parte, en el cuadro local, del técnico español Ismael Rescalvo, no estarán el golero Jorge Pinos, el mediocampista Roberto Garcés y el atacante Claudio Bieler, quienes no están inscritos en la Sudamericana. No obstante, los rayados llegan motivados a este encuentro toda vez que lideran el campeonato nacional con 22 unidades, tres más que el escolta Delfín y cuatro más que el tercero, Macará.



El encuentro tendrá la presencia de los árbitros chilenos Cristian Garay, José Retamal y Alejandro Molina.